Dobra vijest za umirovljenike i obrtnike, rad i pola mirovine

Od 1. siječnja iduće godine, onima s navršenih 65 godina prvi će put biti omogućena isplata pola iznosa mirovine bez prekida obavljanja obrta. Budući da novi zakon omogućuje zadržavanje na životu godinama uhodanih obrta, te registraciju novih bez gubitka mirovine - očekuje se da će njihov broj rasti.

Novi zakon rješava određene nelogičnosti

Stariji obrtnici napokon neće biti suočeni s dvojbom - zatvoriti obrt ili ostati bez mirovine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Mi obrtnici kad odemo u mirovinu imamo dosta male mirovine. Stoga je jako dobro kad uđemo u mirovinu, da još neku dodanu vrijednost ostvarimo svojim radom. Planiram iskoristiti tu mogućnost u svakom slučaju, rekao je Vladimir Đuras vlasnik obrta.

U obrtničkoj komori su zadovoljni. Novim zakonom, tvrde, rješavaju se nelogičnosti poput onih da obrtnik nije mogao zadržati obrt, a mogao se zaposliti kod nekoga i raditi 4 sata, javlja HRT.

- Upravo smo to ishodovali, da obrtnik nakon svog dugovječnog radnog staža zadrži svoj obrt u svom vlasništvu. Naravno, uz naš zahtjev - cjelokupan iznos mirovine. Sada smo ishodovali pola mirovine, ali svakako je poticajno da ti ljudi ostanu u obrtništvu, zbog svog znanja, kvalitete i vrijednosti, napominje Dalibor Krathovil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava vjeruju da će to rezultirati i povećanjem broja obrta u Hrvatskoj. Ističu da su napravljeni veliki iskoraci, no neke želje obrtnika ipak se ne mogu ispuniti.

- Nema mogućnosti za obrtnike, pa tako ni za radnike, da primaju punu mirovinu i da rade puno radno vrijeme. Razlog tome je cilj da ljudi što duže rade i što kasnije ostvaruju pravo na mirovinu, a ne da idu s prvim uvjetima u mirovinu i nakon toga još rade, rekla je Melita Čičak ravnateljica uprave za mirovinski sustav.

Danas radi više od 38 000 umirovljenika, što je znatan rast u odnosu na prethodne godine, no to je i dalje samo 2 % od ukupno 1 230 000 umirovljenika.