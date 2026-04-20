Dobra vijest s Marjana: Park šuma dobila zaposlenu novu šumaricu

Park šuma Marjan od danas ima zaposlenu novu šumaricu, objavljeno je iz Park šume Marjan. Kako navode, njezino zaposlenje predstavlja važan korak za očuvanje, obnovu i budućnost Marjana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Struka ključna za kvalitetniju brigu o šumi

Iz Park šume Marjan ističu kako prisutnost stručne osobe na terenu znači kvalitetniju brigu o šumi, pravovremeno prepoznavanje problema te stručno vođenje svih aktivnosti zaštite i obnove.

Naglašavaju i kako je struka ključna da bi Marjan ostao zdrav, siguran i sačuvan za generacije koje dolaze. Novoj šumarici iz Park šume Marjan poželjeli su puno uspjeha u radu te joj uputili srdačnu dobrodošlicu.