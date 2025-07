Dobio otkaz nakon dva dana bolovanja: Sada mu šef mora isplatiti tisuće eura

Radnik je, prema pisanju austrijskog portala Heute, uredno predao liječničku potvrdu kojom je opravdao svoje bolovanje. No, ubrzo nakon toga, njegov ga je poslodavac kontaktirao i zatražio da vrati radnu odjeću.

Nije dugo trebalo da otkrije kako je tvrtka otišla i korak dalje – vodoinstalater je bio retroaktivno odjavljen s posla, od samog dana početka bolovanja, prenosi Fenix Magazin.

Otkaz bez upozorenja – i bez osnove

Ono što je dodatno pogoršalo situaciju jest činjenica da je otkaz uručen bez prethodne opomene, što je protivno zakonskim procedurama u Austriji. Poslodavac je kao razlog naveo navodne „nedostatke u radu“, no nije predočio nikakve konkretne dokaze. Takav potez izazvao je ozbiljnu financijsku i emocionalnu nesigurnost kod mladog radnika.

U pomoć uskače Radnička komora

Slučaj je preuzela Radnička komora (Arbeiterkammer) Donje Austrije, koja je nakon pravne analize utvrdila da je otkaz nezakonit. U snažnoj pravnoj borbi s poslodavcem, AK je za svog člana uspjela ishoditi odštetu u iznosu većem od 9.200 eura.

Taj iznos pokriva zaostale plaće, naknade i druge iznose koji su mladiću pripadali temeljem ugovora. Voditelj podružnice AK-a u Mistelbachu, Rudolf Westermayer, oštro je kritizirao ovakvu praksu i poručio koliko je važno da radnici u ovakvim slučajevima zatraže pravnu pomoć.

Nije jedini slučaj

Ovaj slučaj nije izoliran. Slično je prošao i jedan student prava iz Münchena koji je također dobio nezakoniti otkaz nakon što je s kolegama planirao osnovati radničko vijeće u poznatom restoranu. Sud mu je dodijelio 100.000 eura odštete i obvezao poslodavca da mu se pismeno ispriča.

Što treba znati o izvanrednim otkazima?

Izvanredni, odnosno fristlos otkazi, dopušteni su samo ako poslodavac ima za to opravdan razlog koji čini daljnji radni odnos nepodnošljivim. To mogu biti ozbiljni propusti poput krađe, zlostavljanja, opasnog ponašanja ili teških povreda radne discipline. Bolovanje s urednom potvrdom to sigurno nije.

Prema austrijskom zakonu, otkaz mora biti uručen najkasnije dva tjedna nakon što poslodavac sazna za razlog, a radnik ima pravo pravno osporiti otkaz u roku od tri tjedna.