Djevojke iz Splita svojom koreografijom oduševile žiri Supertalenta, dobile četiri DA

Plesna skupina Clique sastoji se od mnogobrojnih članica koje zajedno plešu već pet godina. Najviše se baziraju na hip-hopu, a tijekom mnogih natjecanja i nastupa izgradile su čvrsta prijateljstva. "Jako smo nervozne i uzbuđene, ali bit će to dobro", kazale su članice. U borbi protiv trema zbog nastupa pomogao im je Luciano Plazibat. Naime, on je također bio član ove grupe. Izgleda da je uspio prenijeti svoju prepoznatljivu energiju na ostatak grupe jer je nastup bio nevjerojatan i impresivan, a žiri ih je ocijenio s četiri "da"!

"Super ste! Fakat ste, cure, super! Ali baš ste onako čiste. Baš vam je svima, ono što se kaže, to u tijelu... Mrvicu bih voljela da budete ujednačenije u snazi", rekla je Martina.

"Što se tiče plesnih pokreta bile ste poprilično čiste i ujednačene. Kao što i vaše ime kaže, čovjek s vama lako klikne", komentirao je Davor.

"Koja energija! Dakle, dogodili ste se u sekundi. Pokušao sam vas pratiti pojedinačno, ali vas je teško uloviti... Dobri ste, brzi ste, usklađeni", izjavio je Fabijan.

"Same pohvale cure! Ta vaša luđaka energija je meni toliko znana. Ja vas osjećam i razumijem. Voljela bih s vama zaplesati... Kostimi su vam super, frizure su vam super", poručila je Maja, piše Nova tv.