Djevojka (29) oduzela prednost BMW-u koji je jurio 125 km/h: Poginuo njen sin (4) i pijani vozač (34)

Zbog smrti dviju osoba, od kojih je jedno četverogodišnje dijete, na optuženičku klupu Općinskog suda u Slavonskom Brodu uskoro će sjesti 29-godišnja M. K., djelatnica brodske Ustanove za gospodarenje sportskim objektima.

Optužena je da je 16. ožujka ove godine oko 22:30, na raskrižju Sjeverne vezne ceste i pristupne ceste Brodskom Vinogorju, upravljajući VW Passatom skrivila prometnu nesreću. S njom je u vozilu na stražnjem sjedalu bio sinčić vrtićke dobi. Policijskim očevidom na poprištu užasa utvrđeno je da se u kobnom trenutku nalazila u traci za skretanje ulijevo te je, započevši skretanje prema pristupnoj cesti, oduzela prednost A. K. (34). On je upravljao BMW-om 525 zagrebačkih oznaka pod vidnim utjecajem alkohola i brzinom većom od dopuštene. Od siline naleta dijete je ispalo iz automobila i na mjestu preminulo, a teškim ozljedama odmah je podlegao i vozač drugog vozila, piše Jutarnji list.

Vozačica je, pak, nakon nesreće bila u totalnom šoku te će se, kada sjedne na optuženičku klupu brodskog suda obzirom na to da je optužnica protiv nje potvrđena, suočiti s teretom optužbe da je iz nehaja skrivila dvije smrti.

- Cesta na kojoj je došlo do nesreće cesta je kojom često idem kući i na posao. Te večeri smatrala sam da mogu sigurno skrenuti na putu do kuće – rekla je na početku istrage osumnjičena.

U trenutku sudara brzina BMW-a bila je, prema izračunu prometnog vještaka, 125 km/h te je vozilo zadržavalo svoj smjer kretanja ravno, dok je vozačica išla 15 km/h, a u trenutku kad je započela skretanje, BMW se od mjesta sudara nalazio udaljen 69 metara, dok je udaljenost između ta dva vozila za sigurno skretanje, prema vještaku, trebala biti minimalno 116 metara.

Na navedenoj dionici ograničenje brzine bilo je 70 km/h.

- Vozač A. K. je u trenutku prometne nesreće bio u psihofizičkom stanju apsolutne nesposobnosti za sigurno upravljanje (imao je 1,43 promila alkohola u krvi, op. a.). Nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Također, dijete je u vrijeme nesreće bilo u dječjoj sjedalici na stražnjem desnom dijelu VW-a. Sjedalica je ostala na mjestu pričvršćenja, a dijete je pri rotaciji vozila ispalo van. Nije bilo vezano sigurnosnim pojasom, a da je bilo vezano, ostalo bi sjediti u sjedalici.

Svjedoci nesreće su, pak, opisali da je BMW dolazio velikom brzinom.

- Passat je počeo skretati ulijevo, a iz drugog pravca uočio sam nailazak drugog auta. Vidio sam da će doći do direktnog sudara pa sam ja odmah skrenuo udesno da i ja ne nastradam. Sudar je bio silovit, izašao sam van priteći u pomoć. U crnom BMW-u vidio sam muškarca za volanom u teškom stanju, a u bijelom Passatu teško ozlijeđenu ženu. Pružio sam u tom trenutku pomoć koliko sam mogao i znao, a moja djevojka je zvala hitne službe – prisjetio se jedan očevidac, piše Jutarnji list.

Drugi vozač koji je naišao rekao je da je ozlijeđeni vozač zapomagao, dok je vozačica bila bez svijesti.

- Tek kasnije uočio sam dijete koje leži između dva vozila – pojasnio je još svjedok.