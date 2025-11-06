Djevojka (24) nožem napala policajca u Beogradu, on je upucao u nogu

U središtu Beograda, ispred policijske postaje Savski venac, rano jutros oko 4 sata, 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine nožem je napala policajca na dužnosti, koji ju je potom ranio u nogu, javlja Telegraf.rs.

Prema srbijanskim medijima, incident se dogodio na ulaznim stepenicama postaje. Policajac je prvo pokušao izbjeći višestruke nasrtaje i obuzdati djevojku, no ona nije odustajala od napada unatoč njegovim upozorenjima. Kako bi se obranio, policijski službenik je bio prisiljen upotrijebiti službeni pištolj te ju je upucao u nogu.

Djevojka je odmah nakon incidenta prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Prema prvim informacijama, pri svijesti je, komunikativna i zadobila je ozljedu donjeg ekstremiteta. Policija je na mjestu događaja obavila očevid. Motiv napada na službenu osobu za sada je nepoznat i bit će utvrđen tijekom detaljne istrage koju će provesti nadležna tijela.