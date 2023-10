DJEVOJČICA TENA I VATROGASAC FILIP TREBAJU NAŠU POMOĆ "Traže dobrovoljne, podudarne darivatelje!"

Bolesna djevojčica Tena (12) i mladi vatrogasac Filip (22) u svojim borbama s teškim bolestima naišli su na novu prepreku: traže podudarne darivatelje krvotvornih matičnih stanica.

Kako bi do svojih donatora i došli, iz Zaklade Ana Rukavina putem društvenih mreža pozvali su sve građane da se jave kako bi Tena i Filip što prije mogli nastaviti sa svojim liječenjima. Akciji prikupljanja uzoraka za Hrvatski registar dobrotvornih darivatelja mogu se javiti svi zdravi građani od 18 do 40 godina, objavljeno je, a i u to u osam transfuzijskih centara u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Puli, Splitu, Zadru, Varaždinu ili Dubrovniku.

"Tena se liječi od vrlo teške bolesti anaplastičnog limfoma velikih stanica a Filip od akutne leukemije. Nažalost, roditelji i bliža obitelj nisu podudarni darivatelji", objavili su.

Uz to, objavili su i detaljni popis Zavoda gdje se građani mogu javiti, kao i radno vrijeme svih tih centara, piše Večernji list

"Proces upisa obuhvaća popunjavanje pristupnice i zdravstvenog upitnika te davanje uzorka krvi za HLA tipizaciju kojim se utvrđuju antigeni tkivne snošljivosti. Upis u Hrvatski registar prvi je korak koji je potrebno ispuniti kako bi se pomoglo teško oboljelima od akutnog i kroničnog oblika leukemije, aplastične anemije te bolesnika s teškim i rijetkim bolestima diljem svijeta.

Pozivamo sve građane da se odazovu u što većem broju kako bi pomogli malenoj Teni i mladom vatrogascu Filipu ili nekom drugom oboljelom i time humanim činom pružili nadu za život i ozdravljenje. Veliko hvala od srca!", poručili su iz Zaklade. Ovo je detaljan popis: 1. KBC-u Zagreb (Rebro),

Kišpatićeva 12 na Zavodu za tipizaciju tkiva (zelena zgrada, suteren, soba br. 9)

svakim radnim danom od 8 do 14 sati. 2. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Petrova 3 – Zagreb

radnim danom od 7:30-19:00 sati i subotom od 7:30-15:00 sati 3. KBC Rijeka

Kllinički zavod za transfuzijsku medicinu

Krešimirova 42 – Rijeka

ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8:00-15:00 sati te srijedom i četvrtkom od 8:00 do 19:00 sati . 4. GDCK PULA

Gradsko društvo Crvenog križa Pula

Trg 1. istarske brigade 15 – Pula

četvrtkom od 09:00-17:00 sati (pauza od 13:30 do 14:30 sati) 5. KBC OSIJEK

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu

Huttlerova 4 – Osijek

utorkom i četvrtkom od 12:00-19:00 sati, ponedjeljkom i petkom od 07:30-14:30 sati,

te srijedom od 07:30-18:30 sati 6. KBC Split

Centar za transfuzijsku medicinu

Spinčićeva 1 – Split

utorkom od 12:00-15:00 sati ili

Laboratorij za tipizaciju tkiva, KBC Split

Šoltanska 1, KrižineSvakim radnim danom uz najavu na broj: 021/557-498 7. OB Zadar

Služba za transfuzijsku medicinu

B. Peričića 5 – Zadar

radnim danom od 7:30-13:00 sati ili

Poliklinika - Odjel za transfuziju ( prizemlje, ulaz s istočne, bočne strane)

utorkom i petkom u vremenskom terminu od 8 do 12 sati, te srijedom od 14 do 19 sati 8. OB Varaždin

Odjel za transfuzijsku medicinu

I. Meštrovića bb – Varaždin

ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7:30-11:00 sati

te srijedom i četvrtkom od 7:30 do 13:00 sati 9. OB Dubrovnik

Odjel transfuzijske medicine

Roka Mišetića bb – Dubrovnik

ponedjeljkom i četvrtkom od 8:00-10:00 sati