Djevojčica javno silovana jer je njezin brat silovao drugu djevojčicu

Oko 20 ljudi uhićeno je zbog naručivanja silovanja tinejdžerice, i to u znak osvete za silovanje koje je navodno počinio njezin brat. Vijest o tom stravičnom slijedu događaja dolazi iz pakistanskog grada Multan.

Policija je izjavila da su obitelji dviju djevojčica u rodu i dogovorili su se kakva treba biti "kazna".

"Seosko vijeće naredilo je silovanje 16-godišnje djevojčice kao kaznu jer je njezin brat silovao 12-godišnjakinju", rekao je policijski dužnosnik Allah Baksh za AFP, prenosi Dnevnik.hr.

Kazao je da se seoskom vijeću ranije ovog mjeseca obratio muškarac koji je rekao da je njegovu 12-godišnju sestru silovao njegov rođak.

Nakon tog užasa majke dviju silovanih djevojčica podnijele su prijavu lokalnoj policijskoj postaji

Vijeće je zatim naredilo podnositelju prijave da zauzvrat siluje sestru optuženog - što je, prema policiji, i učinio. Pakistanske novine Dawn izvijestile su da je djevojčica silovana pred cijelim seoskim vijećem i svojim roditeljima. Nakon tog užasa majke dviju silovanih djevojčica podnijele su prijavu lokalnoj policijskoj postaji.

Liječnički pregledi potvrdili su silovanje u obama slučajevima. Drugi policijski službenik, Ahsan Younas, rekao je za BBC Urdu da je prva silovana djevojčica imala između 12 i 14 godina. Žrtva silovanja iz osvete navodno ima 16 ili 17 godina.

Rekao je da je policija podnijela prijavu protiv 25 osoba i da je osumnjičenik optužen za silovanje 12-godišnjakinje još uvijek na slobodi.

Dok neki izvještaji kažu da je skupina koja je naredila silovanje bila jirga ili seosko vijeće, izvori BBC-ja rekli su da je to zapravo bila odluka dviju obitelji.

Jirge, vrsta vijeća sastavljenog od lokalnih starješina, često rješavaju sporove u ruralnom Pakistanu. Međutim, one su ilegalne zbog niza kontroverznih presuda kao što su ubojstva iz časti i silovanja iz osvete.

U Pakistanu se žene rijetko odlučuju prijaviti silovanje jer se žrtve seksualnog napada još uvijek suočavaju društvenom stigmom i osudom.