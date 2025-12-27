Djelatnik tvrtke osumnjičen da je pronevjerio više od 38 tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 37-godišnjakom s koprivničkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Pronevjera“.

Sumnja se da je osumnjičeni kao djelatnik tvrtke od srpnja do početka prosinca ove godine, pronevjerio više od 38.000 eura, a koji novac mu je bio povjeren sukladno njegovom radnom mjestu.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Pronevjera“ protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.