DJELA NAŠEG NAJISTAKNUTIJEG KIPARA OTPUTOVALA IZ SPLITA Splitska odvjetnica: "Meštrovića od 30 milijuna svjetskih para, pored njegove velebno svjetske Galerije su spičili u šupu bivšeg samostana"

Iduće srijede, 22. studenoga pa sve do 3. ožujka iduće godine, u Klovićevim dvorima u Zagrebu održavat će se do sada najveća retrospektivna izložba radova najistaknutijeg kipara moderne skulpture Ivana Meštrovića, posvećena 140. godišnjici njegova rođenja.

Izložba vrijedna oko 30 milijuna eura rezultat je suradnje brojnih stručnjaka, muzeja i galerija iz Hrvatske kao i onih diljem svijeta, između ostalog Engleske, Italije, Austrije, daleke Amerike,...

Ova retrospektivna izložba će po prvi puta na jednom mjestu prikupiti Meštrovićeva kiparska ostvarenja, a samo je oko 140 skulptura iz fundusa i pohrane Muzeja Ivana Meštrovića, splitske Galerije Meštrović i zagrebačkog Atelijera Meštrović.

Splitska odvjetnica negoduje

Splitska odvjetnica Marijana Mastilović, ljubiteljica prirode i umjetnosti, komentirala je održavanje izložve u glavnome gradu odnosno kritizirala ne održavanje iste u SPlitu upravo u Galeriji Meštrović.

"Izložba radova Ivana Meštrovića, vrijedna oko 30 milijuna svjetskih para, postavit će se u Klovićevim dvorima u Zagrebu. Za tu prigodu, Meštrovićeva djela sa svih strana svijeta dolaze u Zagreb. Zato i jeste tako skupa i bitna ta izložba.

Vjerujem da većina ljudi ne pohodi Klovićeve dvore, a ni izložbe, a pogotovo ne pohodi Galeriju Meštrović u Splitu. Oni koji pohode ne moraju imati diplomu arhitekture da bi prostim okom uočili razliku između zdanja i prostora Dvora i Galerije. Prvo zdanje, Klovićevi dvori, su šupa. Bivši jezuitski samostan, tj. njegov dio, koji je služio za arhivu. Dakle, šupa. Navedeno se već vidi po veličini prozora.

Galerija Meštrović u Splitu, tj. zgrada koja istu predstavlja, projektirana je po zamisli samog Meštrovića, pomno osmišljena, lokacijom probrana, projektirana od bitnih i talentiranih arhitektonskih imena. Meštrović ju je gradio za sebe, kao vilu, ali i kao atelier i radionicu. Većina ljudi ne pohodi ovu Galeriju, ali ni ne mora da bi već na prvi pogled, bez diplome arhitekture, shvatila o kakvom se jedinstvenom zdanju radi, profinjenog izgleda, estetski promisljenog. A tek veličina prozora!

Ako govorimo o umjetnosti i bitnosti te umjetnosti, nema logičnijeg i zdravorazumskijeg, da ne kažem originarnijeg i prirodnijeg izbora za ovakvu jednu izložbu, nego je to Galerija Meštrović. Pravi razlozi me ne zanimaju, jesu li to pare, je li to centralizacija, je li to Zagreb, ili nešto treće.

Meštrovića od 30 milijuna svjetskih para, pored njegove velebno svjetske Galerije su spičili u šupu bivšeg samostana", smatra odvjetnica Mastilović.