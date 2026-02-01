Close Menu

Dječji krnjeval u Kaštelima slavi 45. rođendan. Zapaljen je krnje, krivac za sve dječje nedaće

Pogledajte kako je bilo

Male vesele maškare zavladale su kaštelanskim ulicama. Slikari, bubamare, cvjetići, likovi iz bajki veselo su skakutali u maškaranoj povorci koja je krenula u 13 sati iz Lucijinog puta u Kaštel Štafiliću, preko donjokaštelanske rive do parkinga ex. Plavi Jadran gdje je za svu djecu bio organiziran prigodni program u kojem je nastupila članica prošlogodišnjeg Voica Mira Oštrić.

djecji krnjeval kastela foto djurdja 1
- U našoj maškaranoj povorci imamo oko 800 djece iz odgojnih ustanova, s njihovim nastavnicama i odgajateljima. S nama su i ovoga puta osnovne škole, Ostrog, Bijaći i prof. Filip Lukas. Djeca iz vrtića i njihove tete prate nas i podržavaju godinama izrađujući maštovite i prekrasne maske pa su se tako i ovoga puta u povorci našla djeca iz DV Kaštela, Čarobni pianino, Bili tići, Primorski dolac, Marina, Sunce moje malo. Pored njih imamo i djecu iz Centra Maestral podružnica Kaštela, a u povorci sudjeluje i Pomladak Poklada, Plesni klub Mot i Kaštelanske mažoretkinje. Kao novi članovi naše povorke ove godine je obrt za usluge dadilja Narnia – pojašnjavaju nam iz Poklada.

Nakon što su male nožice prešle poprilično dugu rutu za njihov uzrast, okrijepili su se sokićima i zasladili krafnama. Nakon toga zapaljen je krnje, krivac za sve dječje nedaće. Ove godine to je električni romobil jer smo svi svjedoci nesreća koje se svakodnevno događaju na električnim romobilima.

