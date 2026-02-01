Dječji krnjeval u Kaštelima slavi 45. rođendan. Zapaljen je krnje, krivac za sve dječje nedaće

Male vesele maškare zavladale su kaštelanskim ulicama. Slikari, bubamare, cvjetići, likovi iz bajki veselo su skakutali u maškaranoj povorci koja je krenula u 13 sati iz Lucijinog puta u Kaštel Štafiliću, preko donjokaštelanske rive do parkinga ex. Plavi Jadran gdje je za svu djecu bio organiziran prigodni program u kojem je nastupila članica prošlogodišnjeg Voica Mira Oštrić.

- U našoj maškaranoj povorci imamo oko 800 djece iz odgojnih ustanova, s njihovim nastavnicama i odgajateljima. S nama su i ovoga puta osnovne škole, Ostrog, Bijaći i prof. Filip Lukas. Djeca iz vrtića i njihove tete prate nas i podržavaju godinama izrađujući maštovite i prekrasne maske pa su se tako i ovoga puta u povorci našla djeca iz DV Kaštela, Čarobni pianino, Bili tići, Primorski dolac, Marina, Sunce moje malo. Pored njih imamo i djecu iz Centra Maestral podružnica Kaštela, a u povorci sudjeluje i Pomladak Poklada, Plesni klub Mot i Kaštelanske mažoretkinje. Kao novi članovi naše povorke ove godine je obrt za usluge dadilja Narnia – pojašnjavaju nam iz Poklada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon što su male nožice prešle poprilično dugu rutu za njihov uzrast, okrijepili su se sokićima i zasladili krafnama. Nakon toga zapaljen je krnje, krivac za sve dječje nedaće. Ove godine to je električni romobil jer smo svi svjedoci nesreća koje se svakodnevno događaju na električnim romobilima.