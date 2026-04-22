Dječje radionice: More za sutra – Vinišće čisto i bistro

U sklopu projekta „More za sutra – Vinišće čist i bistro”, koji se provodi uz potporu JANAF-a kroz program dodjele donacija za 2025. godinu, ŠREU Lanterna organizira edukativne dječje radionice posvećene očuvanju mora i morskog ekosustava.

Cilj radionica je približiti djeci važnost čistog mora kroz zanimljive, interaktivne i kreativne aktivnosti. Kroz igru, razgovor i vizualne materijale djeca će upoznati raznolike morske organizme te naučiti kako ljudski otpad utječe na njihov život i ravnotežu u prirodi.

Poseban naglasak stavlja se na temu otpada u moru, kako nastaje, gdje završava i zašto je važno odgovorno se odnositi prema okolišu. Djeca će imati priliku otkriti i kako neka morska bića koriste otpad kao svoje “sklonište”, ali i zašto to nije prirodno niti sigurno rješenje.

Radionice vode ekološki aktivisti Pero Ugarković i Angela Bradarić, koji će djeci na pristupačan i zanimljiv način približiti svijet mora te potaknuti njihovu znatiželju i brigu za okoliš.

Detalji događanja:

Mjesto: Mjesni dom Vinišće

Vrijeme: 19:00 sati

Datum: 1. svibnja 2025.

Organizatori pozivaju svu djecu i roditelje da im se pridruže i zajedno s njima nauče kako možemo doprinijeti očuvanju našeg mora jer more koje čuvamo danas, čuvamo i za sutra.