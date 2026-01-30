Dječja utrka „Trčim i čuvam Salonu“ održava se u subotu

U subotu, 31. siječnja 2026. godine s početkom u 10:30 sati, na arheološkom lokalitetu Salona, održava se Dječja utrka „Trčim i čuvam Salonu“ – jedinstvena sportsko-edukativna avantura namijenjena najmlađima. Suorganizatori utrke su Trail i treking klub Strka i Arheološki muzej u Splitu.

Riječ je o posebnoj dječjoj utrci koja nije klasično natjecanje, već zabavna potraga kroz antičku Salonu. Djeca uz pomoć karte obilaze povijesne punktove, rješavaju zadatke, skupljaju pečate i kroz igru upoznaju kulturnu baštinu prostora Salone.

Cilj utrke je, na djeci blizak i pristupačan način, razvijati svijest o važnosti očuvanja arheološke baštine, sporta i boravka na otvorenom.

Svako dijete na cilju dobiva medalju i nagrade, a atmosfera je uvijek iznimno vesela, dinamična i vizualno atraktivna.

Mjesto događanja: Arheološki lokalitet Salona, Solin – start: Episkopalni centar

Vrijeme: subota, 31. siječnja 2026., početak u 10:30 sati.