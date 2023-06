Dječak od 6. godine vozi traktor, šleper, Mercedes: "Mama me ne podržava, ali tata mi dozvoljava"

Otac (38) našao se pod istragom jer je malodobnom sinu još od njegove 6. godine omogućio da upravlja traktorima, kamionom i osobnim automobilima, piše Danica.hr.

Sin danas ima 14 godina, a sam je u istrazi priznao kako vozilima uz očevo odobrenje upravlja još dok je imao 6 godina. Sve se događalo u okolici Bjelovara gdje obitelj živi.

Otac je na koncu optužen da je “tražio od djeteta da za obavljanje poslova na njegovu OPG-u, u prometu na cesti, po poljskim putevima i na poljoprivrednom zemljištu upravlja traktorom, šleperom te drugim poljoprivrednim strojevima i osobnim vozilom”.

Vozio i šleper

“Tako je i 1. lipnja lani dječak sam upravljao traktorom, dok mu je 5. lipnja dao na upravljanje mercedes kojim je dijete upravljalo glavnom cestom između dva naselja. Time je postupao suprotno interesima i dobrobiti sina te je počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava“, navodi se u optužnici.

Dječak je u istrazi rekao kako “tata ima svakakve traktore, Fendta, Cormicka, dva Zetora, Ursusa, a ja sam najviše upravljao Cormikom po polju, a po cestama nisam”.

“Prvi put sam probao auto voziti sa 6 godina. Mama me ne podržava u tome, ali to će biti moj posao u budućnosti. Sretan sam što znam voziti. Tata mi je dozvolio da vozim traktore i kad ih vozim osjećam se sretno. Učio me voziti šleper na parkiralištu u dvorištu.

Brani mi da vozim kombajn i traktor Ursus, ustvari ne brani mi, nego ja ne mogu njima upravljati jer mi je teško. Mama je tati govorila da mi više ne daje da upravljam vozilima, da je to opasno”, ispričao je dječak.

Uvjetni zatvor

Majka je rastavljena već godinama i djeca žive s njom, a povremeno odlaze k ocu. Kaže kako je bjelovarskom centru za socijalnu skrb ranije, kad je sin imao osam godina, više puta prijavljivala da dijete kod oca vozi traktore, kamione i automobile, što joj je sin i potvrdio.

“Na centru mi nisu ništa pomogli, osim što bi svaki put rekli da to prijavim policiji. Nisam prijavljivala sve do lipnja lani kad sam doznala da sin vozi Mercedes po glavnoj cesti. Odmah sam nazvala policiju, ali su mi rekli da nema smisla da izlaze, jer ga sigurno neće zateći u prometu.

Rekli su da odem to prijaviti na centar za socijalnu skrb, što sam i učinila sljedeći dan, jer je taj dan bila nedjelja”, naglasila je dječakova majka.

Otac se branio šutnjom i nije htio iznositi svoju obranu. Bjelovarski tužitelji za njega traže godinu dana uvjetnog zatvora.