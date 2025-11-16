Dječaci KK Splita U12 osvojili međunarodni turnir "Gradu s ljubavlju" u Zadru

Košarkaška budućnost Splita ponovno je zasjala punim sjajem. Sele­kcija KK Splita, dječaci rođeni 2014. i mlađi, osvojila je međunarodni turnir "Gradu s ljubavlju" održan u Zadru, potvrdivši status jedne od najperspektivnijih generacija žutog kluba.

Put do trofeja bio je sve samo ne lagan. Splitski mališani su tijekom jučerašnjeg dana upisali dvije vrijedne pobjede – protiv Šibenika i domaćina Zadra – izborivši ulazak u veliko finale. Današnja završnica ponudila je pravu sportsku dramu: u susretu nalik rovovskoj borbi, punom čvrstine, borbenosti i emocija, Split je svladao Cedevitu Junior rezultatom 43:39.

Za Split su nastupali: Andro Jakić (kapetan), Viktor Vuković, Jeronim Krnjača, Vito Jurić, Mirko Malenica, Bruno Burger, Damjan Kedžo, Lovre Cvitković, Vigo Radojković, Josip Juras, Toma Krišto i Nikola Janjić. Posebno emotivna bila je uloga Luke Šerića, jednog od važnih igrača ove generacije, koji zbog ozljede nije mogao igrati, ali je utakmicu po utakmicu bodrio svoje suigrače s klupe i bio im dodatni vjetar u leđa.

Stručni stožer predvodili su treneri Niko Zdrilić i Duje Kaliterna, dok je cijeli turnir tim pratio i voditelj škole košarke Ante Grgurević, čovjek koji stoji iza velikog iskoraka ove generacije i koji je, prema riječima iz kluba, "glavni motor" uspjeha.