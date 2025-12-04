Djeca u Splitu stvarala blagdansku čaroliju uz priču o Božićnoj Zvijezdi s Marjana

U prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu u srijedu 3. prosinca 2025. održana je blagdanska radionica pod nazivom „Legenda o Božićnoj Zvijezdi s Marjana“ u organizaciji Udruge Ana – Udruge za pomoć djeci i obiteljima. Radionicu su vodile Rina Ivas i Karmen Vrgoč, a mali sudionici i njihovi roditelji sudjelovali su u pričanju priča, crtanju i stvaranju adventskog ugođaja koji je u prostor unio toplinu i maštu.

Radionica je dio kontinuiranog programa kojim Udruga Ana nastoji djeci pružiti sigurno i poticajno okruženje, osobito u vrijeme adventa koji tradicionalno nosi snažnu emocionalnu simboliku. Tijekom radionice djeca su slušala legendu o Božićnoj Zvijezdi s Marjana, priči o zvijezdi koja se pojavljuje samo kada su djeca dobra, kada ljudi jedni drugima pomažu i kada obitelji žive u slozi. Kroz ovu simboličnu pripovijest najmlađi su učili o dobroti, darivanju bez očekivanja, brizi za druge, toplini obiteljskog zajedništva i važnosti malih dobrih djela. Inspirirana pričom, djeca su potom stvarala vlastite crteže puni blagdanskih motiva, od zvijezda i anđela do kuća i obiteljskih prizora, čime su svoju maštu pretočili u šarene i iskrene radove.

Voditeljice radionice pratile su svako dijete, poticale ih i vodile kroz proces stvaranja, čineći atmosferu jednako toplom i podržavajućom kao i sama blagdanska tema. Posebnu poruku uputila je i predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, ističući kako Split uvijek donosi nešto posebno kada je riječ o djeci i zajedništvu te kako se kroz ovakve radionice potvrđuje da djeca uz pažnju, priču i prostor za izražavanje stvaraju pravu čaroliju. Naglasila je i da je Božićna Zvijezda s Marjana postala simbol dobrote i zajedništva te da sve radionice Udruge nose poruku vrijednosti svakog djeteta i snage zajednice kada je posvećena njihovoj dobrobiti.

Radionica je značajno pridonijela i djeci i roditeljima. Djeci je pružila prostor za razvijanje kreativnosti, emocionalne inteligencije i osjećaja pripadnosti, a roditeljima i bakama priliku da provedu kvalitetno vrijeme s najmlađima i dožive ih u stvaralačkom procesu koji gradi samopouzdanje. Širem društvenom okruženju radionica pridonosi očuvanjem lokalnih legendi i tradicije, jačanjem kulturnog identiteta Splita i poticanjem zajedništva, mira i dobrote.

Udruga Ana zahvalila je Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na podršci, Gradskom kotaru Gripe na domaćinstvu, roditeljima i članovima obitelji na povjerenju te djeci i voditeljicama koje su pridonijele stvaranju blagdanskog ozračja. Radionica je završila uz dječje osmijehe i radove koji su unijeli svjetlost u prostor kotara, a mali sudionici kući su ponijeli ne samo svoje crteže nego i priču o dobroti i svjetlu koje donose mala dobra djela. Udruga Ana nastavlja provoditi blagdanske aktivnosti i tijekom ostatka adventskog razdoblja.