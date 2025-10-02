Djeca u Splitu pisala pisma kraljici Jeleni

U prostorijama Gradskog kotara Gripe (Ulica Matice hrvatske 16) u srijedu je održana još jedna u nizu dječjih radionica u organizaciji Udruge Ana. Tema je bila „Pismo kraljici Jeleni“, posvećena jednoj od najpoznatijih hrvatskih vladarica – kraljici Jeleni Otmilostivoj, koja je ostala zapamćena po svojoj brizi za siromašne, udovice i djecu bez roditelja.

Djeca su kroz radionicu imala priliku čuti kratko predavanje o kraljici Jeleni, njenoj ulozi u hrvatskoj povijesti te o dobrim djelima zbog kojih ju povijest pamti kao „majku kraljevstva“. Nakon toga, svako je dijete imalo zadatak napisati ili nacrtati pismo kraljici Jeleni u kojem su iznosili svoje želje – što bi htjeli da napravi za njihov grad i njih same. Radovi su bili raznoliki i maštoviti – od dječjih crteža do pisanih poruka punih iskrenosti i topline.

Ana Duga, predsjednica Udruge Ana, posebno je istaknula vrijednost ovakvih radionica:

„Ove radionice nisu samo trenutak igre i stvaranja, one su i prilika da djeca nauče o povijesti, vrijednostima i važnim osobama koje su oblikovale našu zajednicu. Kroz temu kraljice Jelene djeca uče o dobroti, brizi za bližnje i ljubavi prema zajednici. Hvala od srca Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na financijskoj potpori, Gradu Splitu i posebno Gradskom kotaru Gripe na prostoru u kojem stvaramo ovaj mali svijet kreativnosti. Veliko hvala i gospodinu Karlu koji nam uvijek izlazi u susret i pomaže našim voditeljima oko svih prostornih i organizacijskih pitanja. Svako ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost jer ono što danas dajemo djeci, sutra se višestruko vraća cijeloj zajednici.“

Djeca i roditelji napustili su radionicu puni dojmova, a nova znanja i iskustva pokazala su koliko je važno stvarati sadržaje koji spajaju igru, povijest i zajedništvo. Radionice Udruge Ana i dalje će se održavati svake srijede u Splitu, nudeći mališanima i njihovim obiteljima siguran i kreativan prostor za učenje i druženje.