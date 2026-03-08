Djeca u Oklaju učila o prominskoj kapi, simbolu identiteta Promine

U subotu, 7. ožujka 2026. godine, od 17 do 19 sati, u Domu kulture u Oklaju održana je dječja radionica posvećena prominskoj kapi, jednom od najprepoznatljivijih simbola tradicije i identiteta kraja pod planinom Promina.

Radionicu je vodila Anđela Paklar, koja je djeci kroz zanimljivu priču i kreativni rad približila značenje prominske kape te njezinu važnost u tradiciji ovoga kraja. Kroz razgovor, pokazivanje i likovno izražavanje djeca su imala priliku upoznati ovaj simbol koji generacijama predstavlja ponos i pripadnost lokalnoj zajednici.

Na početku susreta djeci je objašnjeno kako je prominska kapa nekada bila dio narodne nošnje te kako je kroz vrijeme postala zaštitni znak i simbol identiteta Općina Promina.

Nakon uvodnog dijela uslijedio je kreativni dio radionice u kojem su djeca kroz crtanje i likovno izražavanje prikazivala prominsku kapu, planinu, svoje selo i ono što za njih predstavlja Prominu. Na velikom drvenom stolu nastajali su crteži puni boja, mašte i ponosa prema zavičaju.

Voditeljica radionice Anđela Paklar istaknula je kako su djeca s velikim zanimanjem pratila priču o tradiciji svoga kraja te kroz kreativni rad pokazala koliko im je važno upoznati i razumjeti vlastiti identitet.

Ovakve radionice imaju posebnu vrijednost jer djeca kroz igru i kreativnost upoznaju tradiciju koja ih okružuje. Kada djeca nauče što predstavljaju simboli njihovog kraja, razvijaju osjećaj pripadnosti, poštovanja prema baštini i ponos prema mjestu u kojem odrastaju.

Predsjednica udruge Ana Duga naglasila je važnost ovakvih aktivnosti za djecu i zajednicu:

“Radionice poput ove pokazuju koliko je važno djeci približiti vlastitu tradiciju na način koji je njima zanimljiv i razumljiv. Kada dijete kroz priču, razgovor i kreativni rad upozna simbol svoga kraja, tada počinje razvijati osjećaj pripadnosti i ponosa prema zajednici u kojoj odrasta. Upravo zato ovakvi susreti imaju veliku vrijednost, ne samo za djecu nego i za cijelu zajednicu, jer tradicija živi onda kada je prenosimo na nove generacije.”

Predsjednica je posebno zahvalila Općina Promina na podršci programu radionica za djecu.

“Posebno želim pohvaliti Općinu Promina koja je prepoznala vrijednost ovakvih programa i podržala radionice za djecu. Kada lokalna zajednica podrži ovakve inicijative, tada pokazuje koliko joj je stalo do djece i do budućnosti svoga kraja. Upravo takva podrška omogućuje da djeca kroz kreativnost i druženje upoznaju svoju tradiciju i identitet.”

Radionica u Oklaju još je jednom pokazala koliko su djeca otvorena za učenje o vlastitoj baštini kada im se ona predstavi na zanimljiv i kreativan način. Kroz priču o prominskoj kapi djeca su imala priliku naučiti nešto novo o svom kraju, ali i pokazati koliko je snažna njihova mašta.

Jer tradicija nije samo dio prošlosti – ona živi u svakom djetetu koje je upozna, razumije i ponosno nosi dalje.