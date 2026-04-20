Djeca tragom sv. Dujma: Obiteljska avantura pokazala da baština može oduševiti male i velike

Protekli vikend, Arheološki muzej u Splitu, u suradnji s Riznicom splitske katedrale, uspješno je održao prvi termin programa DOMNIO. Put sv. Dujma – obiteljska avantura, posebno osmišljen za djecu i njihove obitelji.

Program je okupio brojne obitelji koje su kroz igru, istraživanje i stručno vodstvo prošle jedinstven put od Arheološkog muzeja u Splitu, preko Salone i Manastirina, do splitske katedrale, upoznajući priču o sv. Dujmu na način prilagođen najmlađima.

Za razliku od klasičnog vodstva, program je djeci pristupio kroz iskustvo, istraživanje prostora, postavljanje pitanja i interaktivnu radionicu Potraga za blagom, koja je izazvala posebno oduševljenje najmlađih sudionika.

Povijest koju djeca ne slušaju, već doživljavaju

Poseban naglasak programa bio je približiti djeci priču o sv. Dujmu ne kao apstraktnu povijesnu temu, nego kao priču vezanu uz stvarna mjesta koja mogu vidjeti, proći i razumjeti.

Sudionici su obišli Manastirine, mjesto gdje se nalazi grob sv. Dujma, te upoznali kako je upravo oko tog groba nastao važan ranokršćanski kompleks, a potom nastavili prema splitskoj katedrali, gdje priča traje i danas.

Kroz program djeca su upoznala kako su povezani Salona, Split i sv. Dujam, ali i zašto je važno baštinu doživjeti, a ne samo o njoj učiti.

Baština kao obiteljsko iskustvo

„Poseban naglasak stavljen je na uključivanje obitelji i djece, jer se upravo kroz ovakva iskustva stvara dugoročna i emocionalna povezanost s vlastitom baštinom.“ – poručuju iz Arheološkog muzeja u Splitu.

Roditelji su posebno istaknuli da program uspijeva spojiti edukaciju i kvalitetno provedeno obiteljsko vrijeme.

Još jedan termin – 25. travnja

Program DOMNIO. Put sv. Dujma – obiteljska avantura nastavlja se još u subotu, 25. travnja 2026., a interes za sudjelovanje i dalje je velik.

Iz Arheološkog muzeja u Splitu ističu kako upravo ovakvi programi pokazuju da kulturno-povijesna baština, kada se interpretira na suvremen i uključiv način, može biti snažno iskustvo i za najmlađe.