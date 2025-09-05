Djeca se vraćaju u školu, a pogledajte kada su prvi praznici

Kraj je ljetnih praznika i vrijeme je za početak nove školske godine. Od 8. rujna učenici osnovnih i srednjih škola vraćaju se u školske klupe, učitelji i profesori vraćaju se na svoja radna mjesta, kao i svi ostali zaposlenici obrazovnih ustanova.

Školski kalendar 2025./2026. puno je drugačiji od onoga prethodnih godina, a izmjene se prvenstveno odnose na trajanje praznika i slobodne dane tijekom školske godine. Novost je ukidanje kratkih jesenskih praznika koji su bili oko blagdana Svih svetih te drugog dijela zimskih praznika koji bili u veljači.

Škola počinje u ponedjeljak 8. rujna 2025. godine, a završit će 12. lipnja 2026. godine, odnosno 22. svibnja za učenike završnih razreda srednje škole. Održat će se najmanje 175 nastavnih dana, za maturante 160, piše Dnevnik.hr.

Dva polugodišta

Nastava će se izvoditi u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 8. rujna do 23. prosinca 2025. godine.

Drugo polugodište traje od 12. siječnja do 12. lipnja 2026. godine (za maturante do 22. svibnja).

Praznici

Zimski odmor počinje 24. prosinca 2025. godine i traje do 9. siječnja 2026. godine. Nastava počinje 12. siječnja.

Proljetni odmor počinje 30. ožujka 2026. godine i završava 6. travnja. Nastava počinje 7. travnja.

Ljetni odmor počinje 15. lipnja 2026. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu.

Blagdani i praznici

Nakon što škola počne 8. rujna, đaci će na prve praznike tek za Božić. Prije toga, jedina prilika za slobodni dan je u drugoj polovici studenog, kada se utorak 18. obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

U drugom polugodištu, nakon Uskrsa i proljetnih praznika prvi slobodni dan tek je u petak 1. svibnja, a đaci će se prije ljeta 2026. godine moći odmoriti još samo u četvrtak 4. lipnja na blagdan Tijelova.