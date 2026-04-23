"Djeca odrastaju uz ekrane, ali roditelji su i dalje ključni influenceri"

Roditelji su i dalje najvažniji influenceri u životu djece, poručila je psihologinja Andrea Herceg na Konferenciji za roditelje - Alpha roditeljstvo, gdje je govorila o izazovima modernog odgoja.

Alpha generacija, rođena između 2013. i 2025. godine, odrasta uz društvene mreže i naprednu tehnologiju, a rano djetinjstvo provela je u pandemiji. Riječ je o generaciji s velikim potencijalom - informacije su im dostupnije nego ikad, brzo dolaze do odgovora na svoja pitanja i imaju širok izbor neformalnog obrazovanja. Ipak, taj potencijal može ostati neiskorišten bez odgovarajućeg usmjerenja.

„Današnji roditelji suočeni su s potpuno novim izazovima; umjetnom inteligencijom, dezinformacijama na društvenim mrežama i senzacionalizmom kratkog sadržaja. Roditelji se ne mogu zauvijek pouzdati u držanje djece dalje od ekrana, već kod djece razviti kritičko razmišljanje i odgajati ih u samosvjesne i samopouzdane mlade ljude“, istaknula je Herceg.

Herceg, psihologinja u Poliklinici Salvea s više od 20 godina iskustva rada s djecom, posebno je poznata po radu s predškolskom i mlađom školskom djecom. Na konferenciji je naglasila važnost razvoja četiri ključne komponente mentalnog zdravlja – samosvijesti, samopouzdanja, samopoštovanja i samosuosjećanja.

Upozorila je i na zamke tzv. nježnog roditeljstva: „Nježno roditeljstvo, kojem se mnogi mladi roditelji okreću, nedovoljno priprema djecu za realne posljedice, uči djecu da očekuju stalnu validaciju i ne priprema ih dovoljno za realan svijet koji neće uvijek biti nježan. Najvažnije je odgojiti djecu koja imaju zdravi odnos prema sebi i prema drugim ljudima – tako će imati mentalne snage za životne izazove“.

Na kraju je podsjetila na temeljne, često zanemarene potrebe djece – kvalitetnu prehranu, dovoljno sna, fizičku aktivnost i igru. Upravo ti osnovni uvjeti imaju ključnu ulogu u razvoju mozga te doprinose zdravijem i sretnijem odrastanju.