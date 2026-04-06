Djeca kroz radionicu otkrivaju priču o Sedam Kaštela

U prostoru Gradskog kotara Gripe u Splitu u srijedu će se održati nova radionica za djecu u organizaciji Udruge Ana – udruge za pomoć djeci i obiteljima.

Radionica će trajati od 17 do 19 sati, a tema susreta je „Sedam Kaštela – priča o gradovima između mora i planine“. Vodit će je Marina Baraban.

Učenje kroz priču i igru

Riječ je o nastavku ciklusa radionica kroz koje djeca upoznaju povijest, legende i kulturnu baštinu Splitsko-dalmatinske županije.

Kroz priču i razgovor djeca će upoznati Kaštela – niz od sedam gradova smještenih između Kozjaka i Kaštelanskog zaljeva, te saznati kako su nekada nastajali kašteli, utvrđeni dvorci koji su služili za obranu od napada.

Kreativni dio radionice

Nakon pripovjednog dijela slijedi kreativna radionica u kojoj će djeca kroz crtanje prikazati svoje doživljaje.

Motivi će uključivati more, kaštele, ribare i stare kamene kule koje su nekada čuvale obalu.

Važnost ovakvih radionica

Iz Udruge Ana ističu kako ovakvi programi potiču dječju maštu i kreativnost, ali i razvijaju osjećaj povezanosti s prostorom u kojem djeca žive.

Predsjednica udruge naglašava kako je cilj radionica približiti djeci bogatstvo lokalne baštine kroz zanimljive priče i stvaranje.

Poziv djeci i roditeljima

Iz udruge pozivaju svu djecu da im se pridruže i kroz igru, priču i crtanje upoznaju Sedam Kaštela – gradove koji stoljećima čuvaju obalu između Splita i Trogira.