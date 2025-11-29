Djeca i mladi na TikToku se rugaju božićnim ukrasima u Splitu: "Bolje je u Saudijskoj Arabiji"

Jedan video iz centra Splita postao je apsolutni hit na TikToku nakon što se mladež s te društvene mreže počela rugati ukrasima u centru grada.

"Splite grade, niste morali ovako jako da svi ostanemo očarani", stoji u opisu videa koji je u kratkom roku skupio sedam tisuća lajkova.

Na temu adventa u Splitu, ovaj video nam je izašao prvi na TikToku što dovoljno svjedoči o njegovoj popularnosti među mladim Hrvatima.

A komentari mladeži i djece na TikTok videu su pravo blago: "Bolji je advent u Saudijskoj Arabiji", "Jesu li božićni ukrasi ilegalni u Splitu?", "Šta je ovo rekla sam", "Di oni potroše pare?", "Bolje je u nas u selu nego u Splitu", nižu se komentari ispod videa.