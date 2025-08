Dj-ica: "Tip me uznemiravao u Dalmaciji jer sam crnkinja". Hrvati: "Pričaš gluposti"

Popularna DJ-ica Angel Arutura, koju na Instagramu ima više od 74 tisuće pratitelja, podijelila je neugodan trenutak koji joj se dogodio u Dubrovniku. Naime, Angel je na jednoj plaži odlučila snimiti video na kojem miksa glazbu, a u jednom trenutku joj je prišao muškarac koji joj se obratio i počeo ju uznemiravati, prenosi Index.

Angel je rekla kako ju je situacija uplašila te da se muškarac nije htio maknuti iako mu je nekoliko puta ponovila da se udalji.

Angel: Biti crnkinja je iscrpljujuće, zaštitite nas

"Danas sam pokušala snimiti DJ set prije nego što je došao muškarac i počeo me uznemiravati. Snimao me i fotografirao bez mog dopuštenja, prilazio mi je blizu. Kad sam ga zamolila da prestane i ljubazno mu rekla da mi nije ugodno, odbio je otići. Nastavio je sjediti pokraj mene, zuriti u mene, a naposljetku me uspio zastrašiti te sam se spakirala i otišla.

Bila sam sama, u stranoj državi, vidno uznemirena. Osjećala sam se toliko nesigurno i, iskreno, još uvijek sam potresena. Biti crnkinja je iscrpljujuće. Zahvaljujem Bogu da je u blizini bio par koji je svemu svjedočio. Bila sam u osamljenom području blizu litice, moglo se dogoditi bilo što. Iskreno, još uvijek sam jako, jako, jako potresena", napisala je ona.

"Postoji toliko prepreka za ulazak u glazbenu industriju za crnkinje. Prije tri mjeseca sam pokrenula svoj YouTube kanal i to je jedina stvar koju sam mogla kontrolirati, prostor koji sam stvorila kako bih pokazala svoje setove i rasla kao DJ. Okrenula sam se glazbi kako bih donijela radost, a ne da bih stalno podsjećala ljude na borbe koje dolaze s mojim identitetom. Ali, ovo je stvarnost.

Čak i dok sam se osjećala povrijeđenom, govorila sam tiho, smireno i ljubazno. Sve zato što sam se bojala da ću biti viđena kao 'ljuta crnkinja'. Doslovno možete vidjeti u videu kako se pokušavam sabrati, smiriti se i ne reagirati na način na koji sam se osjećala iznutra. Količina emocionalnog napora potrebna za postojanje i stvaranje na ovaj način... To nije normalno. I umorna sam. Zaštitite crnkinje", dodala je Angel.

Reakcije podijeljene, javila se i Danijela Dvornik

U komentarima su joj se javili brojni ljudi koji su joj pružili podršku. Slavna manekenka Cara Delevingne napisala joj je: "Ovo je tako neugodno za gledati. Kakva užasna i uznemirujuća situacija. Tako si se dobro snašla i žao mi je što si bila prisiljena otići."

Danijela Dvornik također je komentirala njezinu objavu. "Djevojko, vidiš ono što želiš vidjeti. Za tebe je uvijek problem to što si crnkinja, to su kompleksi koje nosiš iz prošlosti. Kao žena, mogu razumjeti tvoj problem s ovim muškarcem, ali ovo se moglo dogoditi bilo kojoj bjelkinji", napisala joj je.

Također, mnogi su joj objasnili da je riječ o Igoru Legazu, lokalnom aktivistu, koji je DJ-ici htio reći da ne smije snimati svoj DJ set na javnoj plaži.

"Ovo nije rasizam"

"Nevjerojatno je glupo ovo predstavljati kao rasizam. Dubrovnik je grad u kojem su dobrodošli ljudi svih religija i rasa. Muškarac koji ‘uznemirava‘ ovu ženu svojom prisutnošću je lokalni aktivist koji se zalaže za zaštitu pomorskog javnog dobra. Njegov je stav da dotična žena nema dopuštenje za korištenje javne plaže u svrhe snimanja svoje glazbe. I to je sve o čemu se radi, nema nikakvog rasizma", napisao je netko.

"Svi pretjerujete. Ovaj čovjek je najpoznatiji lokalni profesor iz Dubrovnika i štiti sve plaže u Dubrovniku od nezakonitog korištenja, od pohlepe i korporacija. Došao je do nje kako bi joj objasnio da joj nije dopušteno raditi na javnoj plaži jer svi u Dubrovniku žele zaraditi novac od područja koje pripada ljudima. On se bori za lokalno stanovništvo kako bi se ljudi mogli slobodno kupati gdje žele jer je to zakon. Nigdje nema privatne plaže kako brojni oglašavaju. Njegovo ime je Igor Legaz i on je lokalni heroj u Dubrovniku, nije opasan i nije predator", bio je još jedan komentar.