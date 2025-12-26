Divna Božićna priča iz Marine: "Situacija je bila kritična i zahtijevala je hitnu reakciju"

Nakon jučerašnje objave na Facebook stranici Vjeruj i djeluj, javnost je upoznata s teškom životnom situacijom u kojoj se našao Tihomir Šalov Glyšo iz Marine kod Trogira.

Riječ je o osobi s invaliditetom, tetraplegičaru koji je u jednom trenutku ostao potpuno sam i bez ikakve asistencije. Njegova majka, koja se o njemu brinula, hitno je završila u bolnici zbog operacije slijepog crijeva, a Tihomir je ostao bez ikoga tko bi mu mogao pomoći u osnovnim životnim potrebama. Situacija je bila kritična i zahtijevala je hitnu reakciju.

Apel objavljen na društvenim mrežama shvaćen je krajnje ozbiljno, a odaziv ljudi pokazao je koliko solidarnost još uvijek postoji. Već danas stigle su dobre vijesti.

Kako je objavio Andrija Lipanović, telefon nije prestajao zvoniti nakon objave, a pomoć je vrlo brzo organizirana. Tihomira su posjetili ljudi koji su trebali doći, a dogovoren mu je i smještaj u Dom Palma, gdje će boraviti narednih mjesec dana.

– Uspjeli smo u naumu i barem malo usrećili jednu dobru dušu za ovaj Božić – poručio je Lipanović, zahvalivši svima koji su pokazali empatiju i spremnost pomoći.

Ovaj slučaj još jednom je upozorio na probleme s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, ali i pokazao da zajedništvo i brza reakcija mogu napraviti veliku razliku – onda kada je to najpotrebnije.