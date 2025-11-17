Dirljivi prizori iz Zagore. Pogledajte kako su odali počast žrtvama Vukovara

U noći Ciste Velike plamen piše ime Vukovar, a u našim srcima odjekuje i Škabrnja — dvije rane, dva simbola nepokolebljivog ponosa, hrabrosti i domoljublja. Iskreno zahvaljujemo prof. dr. sc. Ivanu Matijeviću na izvanrednom predavanju koje nas je još jednom podsjetilo na neizmjernu važnost očuvanja istine, sjećanja i dostojanstva svake žrtve. Branitelji, Cista nikada neće zaboraviti vašu hrabrost, požrtvovnost i nesebičnu ljubav prema domovini. Hvala vam od srca na svemu što ste učinili za slobodu i budućnost naše domovine. Zauvijek ćemo čuvati uspomene i čast koju ste nas obavezali poštovati, štiteći ih kao trajni svjetionik našeg zajedničkog sjećanja i ponosa, stoji na stranici KUŠU Cista Velika uz dirljive fotografije koje je snimo Marko Bodrožić.

Pogledajte.