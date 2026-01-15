Dirljivi prizori: Grgin dres s brojem 13, cvijeće i svijeće kod splitske osnovne škole. Pogledajte što smo snimili

Split je noćas potresla vijest o iznenadnoj smrti Ante Grgurevića, bivšeg košarkaša i trenera Košarkaškog kluba Split, koji je preminuo u 51. godini života. Iz kluba su se od Grgurevića oprostili emotivnom porukom: "Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem."

Grgurević je u košarkaškim krugovima bio poznat kao simbol borbenosti i predanosti, igrač nevjerojatne radne etike i velikog srca koje je, kako ga opisuju brojni suigrači i navijači, ostavljao na parketu. Iako sa svojih 200 centimetara nije bio klasično visok za poziciju centra, nadoknađivao je to požrtvovnošću i energijom, zbog čega je često dominirao u skoku. Njegov zaštitni znak bio je napadački skok, a za njega, kako se ističe, "nije bilo izgubljene lopte" – nerijetko je, iako niži od suparničkih centara, hvatao lopte pod protivničkim košem.

Rođen je 13. kolovoza 1975. u Splitu, a seniorsku karijeru započeo je u Dalvinu. Za splitske "Žute" igrao je u pet navrata, ostavivši posebno upečatljiv trag u dva mandata na prijelazu u novo tisućljeće. Po završetku igračke karijere preuzeo je i trenerske uloge – vodio je seniorsku momčad te radio u omladinskom pogonu, ostajući povezan s klubom i razvojem mladih igrača.

Split se oprašta od velikog igrača i čovjeka

Od Grgurevića su se oprostili i njegovi prijatelji, poznanici i sugrađani. U dogovoru s obitelji, u 17 sati održano je okupljanje na igralištu Osnovne škole Marjan u Splitu, gdje su građani došli zapaliti svijeće i ostaviti cvijeće. Na mjestu oproštaja bio je izložen i dres Splita s Antinim brojem 13, kao simbol sjećanja na čovjeka koji je, kako poručuju njegovi najbliži iz kvarta, "u dvorištu škole igrao ko dite".

Podsjetimo, neformalno je danas skupina građana organizirala okupljanje te su pozvali da se okupe i djeca i odrasli, "da nas bude što više", naglašavajući kako je riječ o zajedničkom, tihom oproštaju od voljenog "Grge".

