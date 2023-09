DIRLJIVA ATMOSFERA IZ VEPRICA Brojni vjernici danas su pohrlili u ovo marjansko svetište

Blagdan Male Gospe tradicionalno se i ove godine obilježava u Vepricu.

Svečana sveta misa je započela u 18 sati, marijanska procesija u 19, a večernja krunica počinje 21 sat.

Ovo je dan kada u marjansko svetište pohrli veliki broj hodočasnika iz Hrvatske, ali i izvan lijepe naše kako bi Majci Božjoj iznijeli svoje molitve.

Podsjetimo, Na zapadnom ulazu u Makarsku nalazi se Svetište Gospe Lurdske, koje je podigao splitsko-makarski pomoćni biskup, sa sjedištem u Makarskoj, Juraj Carić 1908. godine.

On je preuredio prirodnu spilju, u nju postavio Gospin kip i oltar. Spilju i kapelicu koju je dao sagraditi do spilje blagoslovio ja na blagdan Gospe Lurdske 11. veljače 1909., kako piše na ploči pored spilje. To je bio tek skromni početak.

Brojni vjernici danas su prisustvovali procesiji i svetoj misi, pogledajte u našoj fotogaleriji.

