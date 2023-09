DIRLJIV TRENUTAK NA RIVI Puštene bijele golubice za sve koji su izgubili borbu s opakom bolešću

Vrlo emotivan trenutak nakon održane humanitarne utrke Race for the cure, koja ove godine ima rekordan broj sudionika, organizatori su s pozornice na prepunoj Rivi pustili u zrak bijele golubice mira i ljubavi za sve one koji su nas napustili i izgubili borbu s opakom bolešću.

Nakon puštanja golubica u zrak uslijedila je Oliverova pjesma 'Vjeruj u ljubav'.

RACE FOR THE CURE SPLIT-UTRKA ZA ŽIVOT Posted by DalmacijaDanas on Sunday, September 24, 2023