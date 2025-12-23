Dirljiv trenutak na božićnoj priredbi: Maleni dječak tražio majku, a reakcija je rasplakala milijune

Majka iz Južne Karoline Mariam Silver snimila je dirljiv trenutak koji je postao viralan na TikToku i savršeno dočarao zašto je važno biti prisutan u životu svoje djece. Video prikazuje njezina četverogodišnjeg sina Ashera na božićnoj priredbi u vrtiću kako zabrinuto pretražuje publiku, a izraz njegova lica u trenutku kad ugleda svoju obitelj raznježio je milijune diljem svijeta.

Na snimci se vidi kako maleni Asher stoji na pozornici i očima traži poznata lica. U jednom trenutku, njegov zabrinuti izraz lica pretvara se u najširi osmijeh dok oduševljeno maše majci, baki Kim i starijem bratu Aydenu. Asherov otac, 34-godišnji Kelvin, nije mogao doći, što je trenutak kada je ugledao svoju mamu učinilo još posebnijim.

"Cijelo mu se lice ozarilo", ispričala je 30-godišnja Mariam za Newsweek. "Bio je tako uzbuđen i veseo, odmah mi je poslao poljubac. Bio je presretan."

Odluka koja je promijenila sve

Ovaj dirljivi trenutak za Mariam ima posebno značenje. Donedavno je vodila butik vrijedan više milijuna dolara, posao koji je zahtijevao duge sate i zbog kojeg je često propuštala važne obiteljske trenutke, piše Index.

"Prošle godine sam dala otkaz kako bih ostala kod kuće i posvetila se stvaranju sadržaja za društvene mreže, sve kako bih mogla biti uz svoju djecu kad god me trebaju", objasnila je. "Ovaj trenutak dokazao je da sam donijela ispravnu odluku - nikakav novac nije vrijedan propuštanja ovakvih trenutaka s djecom. Sve što oni žele jest da vas vide kako bi vam pokazali što sve mogu."

Dječak koji je osvojio srca

Mariam svog sina opisuje kao dijete izražene osobnosti. "U početku je sramežljiv, no jednom kad se opusti, nezaustavljiv je", dodala je. Asher je za nju i pravo čudo, začet prirodnim putem nakon spontanog pobačaj i neuspješnog pokušaja umjetne oplodnje.

Nije ni čudo da je snimka postala viralna, prikupivši više od 85 milijuna pregleda na TikToku. Korisnici u komentarima nisu skrivali oduševljenje. "Način na koji se nasmiješio kad te vidio", napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko poručio: "Ovo je neprocjenjivo".

Mariam je priznala da je ostala šokirana popularnošću videa. "Mislila sam da ću dobiti svojih uobičajenih 200 pregleda, ali ovo je nadmašilo sva moja očekivanja", rekla je. "Asher je imao i jedan viralni video kad je imao dvije godine, tako da očito uvijek radi nešto vrijedno pažnje."