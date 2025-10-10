Dirljiv oproštaj od poginulog planinara: "Bio je duša svake zabave, svakog izleta"

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović proglasio je subotu, 11. listopada, Danom žalosti na području Kaštela povodom tragičnog stradavanja braće Roka i Andrije Kovačev, koji su poginuli u Julijskim Alpama u Sloveniji. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava Republike Hrvatske i Grada Kaštela na pola koplja na zgradi Gradske uprave i na zgradama u kojima su sjedišta pravnih osoba i obrtnika. Tijekom Dana žalosti neće se održavati programski sadržaji zabavnog karaktera, a ugostiteljske objekte Grad poziva da svoje poslovanje prilagode dostojanstvenom obilježavanju tog dana, priopćeno je iz Gradske uprave.

Uz dvojicu Kaštelanina, u lavini u Julijskim Alpama život je izgubio i 38-godišnji Marijo Boko iz Sv. Kaja kod Solina. Hrvatsko planinarsko društvo Mosor u emotivnoj objavi oprostilo se od svog dugogodišnjeg člana, opisujući ga kao čovjeka toplog duha i predanog aktivnostima društva.

– Cijelu planinarsku zajednicu šokirala je vijest o lavini u Sloveniji i pogibelji braće Andrije i Roka Kovačev iz Kaštela, te našeg dugogodišnjeg člana Marija Boke. Tuga je odmah postala pregolema, napisali su iz Mosora.

U priopćenju ističu da se Marijo brzo uključio u rad društva nakon završetka opće planinarske škole i postao je aktivan, pouzdan i predan član. „Bio je duša svake zabave, svakog izleta — osvojio nas je svojim smijehom, empatijom i vedrinom“, navode Mosoraši.

Navode i konkretne primjere njegove predanosti: Marijo je često vozio svoj kombi kako bi prevozio materijal na radnim akcijama i pomagao u obnovi planinarskog doma. Voleo je sve vrste planinarenja, redovito dežurao u planinarskoj kući Lugarnica na Mosoru, izvodio je zimske visokogorske usponе i sudjelovao u radu domaćih planinarskih aktivnosti.

Mosor ga opisuje i kao velikog humanitarca: „Kada smo se dogovarali za kuhanje ‘O La La’ večera, u samo pet minuta obavio je razgovor i omogućio nam korištenje restoranske kuhinje. O Mariju bi se mogla napisati knjiga koliko predivnih uspomena imamo s njim.“

U oproštaju Mosoraša nalazi se i osobna poruka: „Dragi Marijo, nismo bili spremni za tvoj prerani odlazak. Nedostajat ćeš nam na izletima i druženjima. Ništa neće moći zamijeniti tvoj osmijeh i zezanciju. Zauvijek ćeš nam biti u srcu.“

Posljednji ispraćaj Marija Boke bit će u subotu, 11. listopada 2025. u 15:00 sati na mjesnom groblju sv. Jure u Ogorju Gornjem. Iz Mosora napominju da se sućut može izraziti i na Lovrincu od 13:00 do 13:30.

Grad i planinarska zajednica u ovim trenucima dijele bol obitelji i prijateljima stradalih te pozivaju na dostojanstveno obilježavanje Dana žalosti i sjećanje na stradale.