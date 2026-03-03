ĐIRLIĆ DOMINANTNO: Mladi Posejdonovac pomeo konkurenciju na HPS Mastersu u Zemuniku

Proteklog vikenda u sportskoj dvorani u Zemuniku Donjem održan je četvrti ovosezonski HPS Masters, a natjecanje je obilježila dominantna izvedba Mateja Đirlića iz PK Posejdon.

Đirlić je izdominirao juniorsku konkurenciju osvojivši oba steel turnira te pojedinačni juniorski turnir u softu, potvrdivši status jednog od najperspektivnijih mladih igrača u Hrvatskoj.

Uz njega su juniorska odličja za Splitsko-dalmatinsku županiju osvajali Mario Kužić iz PK Dioklecijan na elektroničkom pikadu, dok su na klasičnom pikadu uspješni bili Ante Ponoš iz Dioklecijana te Leo Maroević iz PK Rot.

Novi naraštaj na sceni

Uz već prekaljene juniore Lovru Lešića i Luku Kasala iz Posejdona, prve nastupe – u, nadaju se, medaljama bogatim karijerama – zabilježili su Luka Marendić i Roko Šumanac iz PK Sinj te Šimun Šitum iz PK Gladiator.

Mario Kužić upisao je još jedan zapažen rezultat osvojivši broncu u seniorskim parovima, gdje je nastupio u paru s Ivanom Obadićem.

Medalje i u seniorskoj konkurenciji

Od ostalih rezultata igrača iz Splitsko-dalmatinske županije izdvajaju se brojna postolja u različitim disciplinama.

U Cricketu za dame medalje su osvojile Marina Letica iz Dioklecijana i Gabriela Bagat iz Posejdona, dok je u seniorskoj konkurenciji drugo mjesto pripalo Vladimiru Lešiću iz Posejdona.

U disciplini 501 – 3. kategorija, drugo mjesto osvojio je Nikola Andabak iz Zeusa. U 2. kategoriji slavio je Hrvoje Belić iz Hvara, dok je treći bio Vittorio Šimić iz Podgore.

U konkurenciji dama u 501 slavila je Marina Letica ispred Antonije Zec iz Posejdona, dok je treće mjesto pripalo Josipi Brzić iz Dioklecijana. Letica i Brzić bile su najbolje i u parovima.

Na klasičnom pikadu u seniorskoj konkurenciji (#7) drugo mjesto osvojio je Ivica Cavrić iz Posejdona, a treće Nenad Petrović iz Solina. U kategoriji #8 treće mjesto pripalo je Niki Tuti iz Dioklecijana.

Kod dama na klasičnom pikadu (#7) slavila je Gabriela Bagat, dok je druga bila Natalija Šimac iz Solina. U kategoriji #8 prvo mjesto osvojila je Josipa Brzić, a treće ponovno Gabriela Bagat.

Rezultati iz Zemunika još su jednom potvrdili snagu pikada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja iz natjecanja u natjecanje potvrđuje status jednog od najjačih hrvatskih središta ovog sporta.