Direktor naše poznate firme dobio otkaz zbog veze s kolegicom

Direktor poznate kompanije dobio je otkaz jer se zaljubio u kolegicu s posla pa su završili u vezi.

Riječ je o farmaceutskoj tvrtki u Hrvatskoj u kojoj su direktoru ugovor o radu otkazali u svibnju ove godine zbog skrivljenog ponašanja. Ističu kako poslodavca nije na vrijeme obavijestio o promjenama bračnog statusa i novoj vezi, javlja Danica.hr.

No, direktor (57) se branio kako je poslodavca o razvodu i privatnoj vezi s mlađom kolegicom obavijestio još u ljeto 2023. godine: “Otkaz se temelji na privatnim okolnostima, razvodu i mojoj privatnoj vezi, čime je povrijeđeno moje pravo na privatnost te sam diskriminiran”.

ZNALI ZA RAZVOD

Navodi kako je kolegica bila zadužena da mu podnosi redovne poslovne izvještaje s tržišta za koja je bila zadužena. No, kaže kako su to promijenili nakon što su stupili u ljubavnu vezu pa je izvještaje otad podnosila drugom menadžeru u firmi.

“Posebno zabrinjava i da je otkaz nedugo nakon mene dobila i moja partnerica. Time smo oboje ostali bez posla u vrlo kratkom roku, što predstavlja ozbiljnu povredu prava na privatni i obiteljski život, ali i diskriminaciju”, kaže direktor.

Ističe kako je u siječnju ove godine imao sastanak s ljudskim resursima i glavnom šeficom te je potpisao izjavu o sukobu interesa i uputio e-mail, tako da je šefica znala za razvod i vezu s kolegicom.

“No, dva dana nakon tog sastanka, zvala me šefica i tražila da riješim taj odnos s kolegicom, na što sam bio jako šokiran jer smo prije toga potpisali izjavu da nema sukoba interesa te je sve od ranije znala. Ali, novi odjel ljudskih resursa smatrao je da taj moj odnos nije dobar za firmu.

Šefici sam tada rekao da ne želim ostaviti partnericu. Nakon toga, sve se loše nastavilo, pa su mi u veljači suspendirali sve ovlasti bez objašnjenja, nakon čega sam u svibnju dobio otkaz. Sada sam nezaposlen, kao i moja partnerica”, požalio se direktor.

OTKAZ NEZAKONIT

Nakon saslušanja svih svjedoka i izvođenja svih dokaza, sutkinja je naredila farmacetuskoj tvrtki da direktora vrati na posao.

“Slijedom svega navedenog, sud je utvrdio da je direktor postupao transparentno i tvrtku je pravodobno obavještavao o svim odlučnim činjenicama te nije zloupotrebljavao prava koja mu pripadaju.

Tvrtka nije ničim dokazala da je direktor počinio povrede koje mu odlukom o otkazu stavlja na teret, pa stoga nije ni dokazala da je imala opravdan razlog za redoviti otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika”, naglasila je sutkinja.

Presuda je, doduše, nepravomoćna i poznata farmaceutska kompanija na nju se može žaliti u zakonom predviđenom roku.