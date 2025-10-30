Direkt: "Nećemo podržati izmjene GUP-a"

U splitskoj Banovini danas se održava 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, tematska sjednica posvećena izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana (PPUG i GUP). Dok gradski vijećnici raspravljaju o budućnosti prostornog razvoja Splita, izostala je prisutnost Jakova Prkića, jedinog vijećnika stranke Direkt, koji danas nije prisutan na sjednici.

"Danas će se u splitskom Gradskom vijeću održati još jedna tematska sjednica – gdje ćemo opet slušati tko je ispravan, a tko nije, dok Split izmjene GUP-a još uvijek nije dobio", poručili su iz stranke Direkt.

U svom priopćenju, stranka Direkt ističe kako se rasprave o GUP-u već godinama pretvaraju u političko nadmetanje bez konkretnih rezultata. "O cjelovitim promjenama suvišno je i razgovarati, poznavajući splitske urbanističke kombinacije", navode, dodajući da će se i ovoga puta čuti međusobne optužbe bivše i sadašnje vlasti.

Prema njihovim riječima, prošla vlast optuživat će sadašnju za pogodovanje građevinskom lobiju, "no pogled na rupu na dnu Vukovarske, gradnju uz Tvrđavu Gripe ili nebodere uz dvometarske ulice na Mejašima jasno podsjeća zašto se toliko čekalo na izmjene GUP-a". S druge strane, sadašnja vlast, koju Direkt naziva "vječnom koalicijom za propast Splita", optuživat će one prije njih — i tako unedogled.

Iz Direkta upozoravaju da tematske sjednice često završavaju bez konkretnih pomaka. "Kao i na mnogim tematskim sjednicama, možda ćemo dobiti neki zaključak koji ne obvezuje nikoga, dok će se prostorno divljanje nastaviti", poručuju.

Direkt: Bez stvarne namjene prostora, nema podrške

Stranka jasno ističe svoj stav o izmjenama GUP-a: "Stranka Direkt neće podržati izmjene GUP-a ako se ne pokušaju iskoristiti sve trenutne zakonske mogućnosti kako bi se prostor hotela Zagreb prenamijenio u zonu za gradnju doma za starije i zone na Pazdigradu za gradnju stanova za najam", zaključuju.