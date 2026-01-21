Direkt, Možemo! i SDP: "Građanima će računi za odvoz otpada narasti sigurno dva do tri puta"

Gradski vijećnici i članovi stranaka Direkt, Možemo- politička platforma i Socijaldemokratska partija-SDP upozorili su na problem gospodarenja otpadom u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Volio bih se vratiti na početak i pročitat ću kratku izjavu upravitelja centra u Lećevici Tomislava Šute iz 2016. godine. 'Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici bit će dovršen do kraja 2018. godine.'

Skoro je deset godina od te izjave, ne da centar nije gotov nego se još rješavaju papiri. Ironično je što će rješavanje ovog doslovnog brda problema, brda smeća rješavati kao gradonačelnik Tomislav Šuta koji je zbog svog nerada kao direktor Lećevice jedan od najodgovornijih za ovo stanje. Neće on platiti za svoj nerad, platit će građani dvostruko ili trostruko skupljim računima za odvoz otpada. Budući da je prošlo toliko godina, vremena za pametna rješenja ovog problema nema. Grad odnosno gradonačelnik i uprava Lećevice i uprava Čistoće nemaju nikakvu ideju što će s tim.

Jedno od mojih prvih pitanja kad sam postao gradski vijećnik je bilo - Gdje planirate odvesti smeće nakon 6. mjeseca 2026.? Odgovor je bio - Ne znamo! Nedavno je tu bila ministrica, sastala se s HDZ-ovcima. Nije se sastala sa svima koji upravljaju otpadom u susjednim općinama, ali ni tada nismo dobili nikakvu izjavu što. Još je po toj vertikali vrijedno spomenuti da je župan Boban desetljeće na čelu županije i da nisu smatrali taj problem bitnim za grad. Moramo se sjetiti gdje je novac za sanaciju završio za vrijeme mandata Željka Keruma. Ono što je grozno je da se na sada već sanirani dio ponovno odlaže otpad", kazao je o problemu otpada Marino Biškić.

SDP-ov Daniel Kukoč smatra da se trebalo dovesti struku i riješiti ovaj gorući problem.

"Godine nerada odnosno nereda su došle na naplatu odnosno - došla je maca na vratanca. Ovo su jedine političke opcije koje su više od deset godina upozoravale na problem otpada u SDŽ i samom gradu Splitu. Uvijek su te naše pressice ili govori na ŽS izazivali podsmjeh onih odgovornih, a to su u SDŽ bili župan Boban i HDZ-ovci. Govorili su - Šta oni nama govore, pa mi radimo i gradimo Lećevicu? Tu Lećevicu grade već 20 godina, a od nje nema ništa. Ako pogledate njihove izjave unazad 15-ak godina, svake godine se rok za izgradnju produžava za dvije godine. Onda kada ne znaju šta će. posegnu za svojom vertikalom vlasti, dovedu ministricu u zgradu županije i sazovu stranački skup. Nakon tog skupa izađu pred novinare i kažu - Mi nudimo rješenje, ali vam nećemo reć koje. Oni u biti ne rade ništa nego kupuju vrijeme i nemaju nikakav strateški plan što sa otpadom.

Gradonačelnik Šuta je četiri godine bio direktor regionalnog centra u Lećevici. Nije radio ništa, nije napravio projekt, nije dobio dozvole, nije raspisao nabavu, nije dobio izvođača i sada ga je dosegla karma - da rješava taj problem u Splitu. U gradu Splitu u zadnjih deset godina količina odloženog otpada na Karepovcu je uvijek ista, nema strategije kako smanjiti količinu otpada. To nije učinio prošli gradonačelnik, to nisu učinili oni prije njega, a neće ni ovaj gradonačelnik.

Kada pokupite s javnih površina biootpad, on opet završi na Karepovcu. vodi se kao odvojeno prikupljeni otpad, ali se baci opet na Karepovac. Imate isti produkt kao da je stavljen u isti kontejner. Umjesto da sazivaju političke skupove po županiji i dovode ministricu koja jadna ne zna što bi, bilo bi bolje da su doveli stručnjake iz područja otpada jer koliko je god otpad gorući problem - postoje rješenja koja su poznata u cijelom svijetu. Postoje ljudi koji su nudili rješenja, ali su uvijek stavljani na marginu. Postoje rješenja za Karepovac, postoje kave Dalmacijacementa koje mogu biti privremena rješenja do odlaganja na Lećevici kad jednog dana bude bude izgrađena, postoji centar u Šibeniku na Bikarcu. Umjesto da sazovu struku i nađu rješenje, oni sazivaju političke skupove i ne nude rješenja. Pozvao bih gradonačelnika Šutu da raskine ugovore sa susjednim općinama i gradovima jer ako ne nude rješenja da bar produže vijek Karepovca za koji mjesec", poručio je Kukoč.

Problem je što se ne odvaja dovoljno otada, kaže Jakov Prkić.

"Mi imamo i problem što ne odvajamo dovoljno. Teško ćemo doći do željenih 50 posto odvajanja ukoliko ne uložimo u infrastrukturu, a to su kompostana i sortirnica. Već godinama u prostornom planu grada Splita postoji rješenje odnosno lokacija za kompostanu i sortirnicu na Karepovcu, ali ni jedna gradska vlast nije se odlučila na taj korak, da naprave tu osnovnu infrastrukturu kako bi zbilja odvajali više. Gotovo trećina otpada na Karepovcu je bioootpad, da smo kojim slučajem izgradili kompostanu, mi bi danas imali trećinu otpada manje na Karepovcu. Građanima će računi za odvoz narasti sigurno dva do tri puta. Trenutno u gradu Splitu četveročlana obitelj plaća 10 eura mjesečni račun na odvoz otpada, to će se sigurno povećati dva do tri puta. Na kraju ćemo ovaj nerad platiti mi, krajnji korisnici", kaže Prkić.