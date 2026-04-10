"Dionica prema Vinišću bit će obnovljena prije sezone, cilj je sigurnija i kvalitetnija cesta"

U četvrtak je ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić sa suradnicima, zajedno s predstavnicima Općine Marina, obišao radove koji se izvode na početku prometnice iz centra Marine prema Vinišću.

Riječ je o dionici na kojoj trenutno radove izvodi HEP, a koja je i ranije bila u lošijem stanju, što je dodatno utjecalo na svakodnevno prometovanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istaknuto je da je prometnica već dulje vrijeme dotrajala te da su aktualni zahvati dodatno narušili kvalitetu kolnika, zbog čega je pokrenuta priprema projekta izvanrednog održavanja upravo tog dijela ceste.

Obnova prije početka turističke sezone

Plan je da se dionica kroz koju prolaze instalacije HEP-a u potpunosti obnovi prije početka turističke sezone, kako bi se podigla razina sigurnosti i kvalitete prometovanja.

„Svjesni smo da je prometnica dotrajala i već dulje vrijeme u lošijem stanju, a trenutni radovi dodatno su utjecali na kvalitetu kolnika i svakodnevno prometovanje. Upravo zato pokrenuta je priprema projekta izvanrednog održavanja dijela prometnice na kojem se izvode radovi, s ciljem da se dionica kroz koju prolaze instalacije HEP-a do početka turističke sezone u cijelosti obnovi i podigne na višu razinu sigurnosti i kvalitete“, poručili su iz Županijske uprave za ceste.

Dodaju da je cilj osigurati kvalitetniju, sigurniju i dugoročno održivu prometnicu za sve mještane i posjetitelje.

Slijedi cjelovita rekonstrukcija prema Vinišću

Iz ŽUC-a su pozvali stanovnike Marine i Vinišća na razumijevanje tijekom izvođenja radova, naglasivši da će privremene poteškoće rezultirati znatno boljom infrastrukturom u skorom roku.

Važno je i da je Županijska uprava za ceste Split provela evidentiranje cijele prometnice, što je ključni preduvjet za daljnju rekonstrukciju preostale dionice prema Vinišću.

Sljedeći koraci uključuju izradu projektne dokumentacije koju će provesti Općina Marina te ishođenje potrebnih dozvola, nakon čega će ŽUC raspisati natječaj za cjelovito uređenje ove prometnice.

Iz ŽUC-a poručuju da nastavljaju s konkretnim projektima na području Splitsko-dalmatinske županije, s ciljem ravnomjernog razvoja i poboljšanja kvalitete života svih stanovnika.