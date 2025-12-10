Dio Splita u petak bez struje zbog radova na trafostanici

Zbog planiranih radova na transformatorskoj stanici, dio Splita ostat će bez opskrbe električnom energijom u petak, 12. prosinca 2025. godine, u razdoblju od 8 do 15 sati, izvijestila je Elektrodalmacija Split

Bez struje će biti potrošači u ulicama Glavica, Vladimira Nazora, Vukovarska, Ivana Iličicha, Hrvatskih branitelja, Žrtava fašizma te Ulica Studenac.

Iz Elektrodalmacije napominju kako je prekid u opskrbi nužan zbog radova na elektroenergetskoj mreži, a normalizacija opskrbe očekuje se odmah po završetku radova.