Dio Splita i Podstrane u petak bez struje: Evo koje će ulice biti pogođene

Iz Elektrodalmacije Split najavili su planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će dio potrošača u Splitu u petak, 13. ožujka, privremeno ostati bez električne energije.

Bez struje će od 8:30 do 12:30 sati biti potrošači u Ulici sv. Martina 89 u Podstrani.

U istom vremenu bez napajanja električnom energijom bit će i dio potrošača u ulicama Kmanski prilaz IV 5, Ljudevita Posavskog 7, 11 i 13 te Zagrebačka 17, 19 i 21.

Kako navode iz Elektrodalmacije, do prekida u opskrbi dolazi zbog zamjene mjernih uređaja.