Dio Splita ostaje bez vode

Stanovnici Duilova i više ulica na području Žnjana i Pazdigrada u ponedjeljak, 20. travnja 2026., ostat će privremeno bez opskrbe vodom zbog radova na vodovodnoj mreži. Kako su izvijestili iz Vodovoda i kanalizacije Split, obustava vode trajat će od 8 do 15 sati, a odnosi se na cijelo Duilovo, kao i na Put Žnjana, Vinogradsku ulicu, Put Pazdigrada, Pazdigradsku ulicu, Rašeljkinu ulicu i Put Orišca.

Iz nadležnog poduzeća pozivaju građane da se na vrijeme pripreme i osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstava i poslovnih prostora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Također upozoravaju potrošače da u razdoblju prekida ne koriste uređaje za čiji je rad potrebna voda iz javne vodovodne mreže u odgovarajućoj količini i pod tlakom. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je kratkotrajno zamućenje vode, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split na broj 021/545-900.