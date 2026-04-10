Dio Splita i Solina u ponedjeljak bez struje: Evo koje ulice ostaju bez napajanja

Iz Elektrodalmacije su najavili planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će u ponedjeljak, 13. travnja, bez struje ostati dijelovi Splita i Solina.

U Splitu će bez električne energije od 8:30 do 12:30 sati biti dijelovi Čakovačke ulice (brojevi 13 i 15) te Put Plokita (brojevi 1 i 3), i to zbog zamjene mjernih uređaja.

U istom vremenu, od 8:30 do 12:30 sati, bez struje će biti i Kliški put 22 i 22A u Solinu, također zbog zamjene mjernih uređaja.

Dodatno, u Solinu su planirani i radovi na niskonaponskoj mreži zbog kojih će dio potrošača biti bez napajanja od 10:00 do 11:00 sati.

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te napominju kako su radovi nužni za održavanje i poboljšanje elektroenergetskog sustava.