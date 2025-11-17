Dio omiškog zaleđa bez struje 19. studenoga zbog radova na trafostanicama

Elektrodalmacija Split najavila je kako će u srijedu, 19. studenoga 2025. godine, više naselja na području Omiša i Šestanovca privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova na trafostanicama.

Prema objavljenom rasporedu, struja će biti isključena u dva termina:

11:00 – 13:30 sati

Bez napajanja će biti područja:

Kostanje

Podgrađe (oko crkve)

(oko crkve) Kučiće – centar, oko crkve, Vukasovići

13:30 – 16:00 sati

Isključenja su predviđena za:

Šestanovac

Zadvarje

Žeževica – Trogrlići, Škerići, Kalajžići

Iz Elektrodalmacije poručuju kako je riječ o radovima na trafostanicama te naglašavaju da će se, u slučaju lošeg vremena, radovi odgoditi za prvi sljedeći radni dan.

Stanovnicima navedenih područja preporučuje se pravovremena prilagodba planiranih aktivnosti zbog višesatnih prekida u opskrbi električnom energijom.