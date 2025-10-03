Dio građana može dobiti mirovine bez usklađivanja. Na početku su više, no postoji rizik

Umirovljenici iz drugog stupa od sada mogu odabrati isplatu mirovine bez usklađivanja. Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo omogućilo je isplatu neindeksirane mirovine, čime im može biti isplaćeno više novca. Dakle, takve mirovine na početku su više, no postoji rizik dugovječnosti što znači da mirovina koja se ne usklađuje gubi realnu vrijednost što se duže koristi.

Usklađivanje mirovina iz drugog stupa odvija se dvaput godišnje, ali samo prema inflaciji, a usklađivanje od srpnja iznosi 1,8 posto. Umirovljenici iz drugog stupa od sada mogu odabrati isplatu mirovine bez usklađivanja. Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HRMOD) je korisnicima mirovina iz drugog stupa omogućilo isplatu mirovine bez usklađivanja, takozvanu neindeksiranu mirovinu, piše Mirovina.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mogućnost ostvarivanja višeg iznosa mirovine

Opcija je predviđena Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima te korisnicima donosi mogućnost da u startu ostvaruju viši iznos mirovine u odnosu na one koji odaberu mirovinu s usklađivanjem. Također, korisnici će moći u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora s mirovinskim osiguravajućim društvom zatražiti promjenu načina usklađivanja. Dodatno, to isto pravo moći će zatražiti ponovno još jednom tijekom svake kalendarske godine, kako su naveli iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

"Naša je zadaća budućim umirovljenicima transparentno predstaviti sve opcije koje im Zakon omogućuje kako bi mogli donijeti informiranu odluku koja najbolje odgovara njihovim životnim okolnostima. To uključuje detaljne informativne izračune svih mirovinskih programa u ponudi te jasnu usporedbu i razumijevanje rizika isplate u slučaju odabira mirovine bez usklađivanja u odnosu na mirovinu koja se usklađuje", istaknuo je predsjednik Uprave Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva Dominik Gluhinić.

Mirovine bez usklađivanja su više, no postoji rizik

Iako su mirovine bez usklađivanja na početku isplate više, važno je napomenuti da takve mirovine tijekom cijelog vremena trajanja ugovora o mirovini ostaju nepromjenjive. Uz to, tu je i takozvani rizik dugovječnosti, što znači da mirovina koja se ne usklađuje gubi realnu vrijednost što se duže mirovina koristi, jer ne prati promjenu stope indeksa potrošačkih cijena. Postoji i rizik od brzorastuće inflacije, što znači da mirovine koje se ne usklađuju, pod utjecajem inflacije gube na vrijednosti.

"S druge strane, umirovljenici koji odaberu mirovinu s usklađivanjem, ostvaruju prilagodbu svoje mirovine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje, prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku. HRMOD poziva sve sadašnje i buduće korisnike mirovina drugog stupa da se informiraju o svim mogućnostima te donesu odluku koja najbolje odgovara njihovim životnim okolnostima", poručili su iz Zavoda za mirovinsko osiguranje.