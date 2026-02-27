Dinamov igrač je sinoć ošamario nogometaša Genka. Evo što kaže nakon crvenog kartona

Luka Stojković (22) oglasio se na Instagramu nakon utakmice Genka i Dinama (3:3) odigrane u Belgiji u doigravanju za osminu finala Europa lige. Podsjetimo, Stojković je zabio dva gola te je u produžecima dobio izravni crveni karton jer je ošamario suparnika. Momčad trenera Marija Kovačevića na kraju je ispala iz drugorazrednog europskog natjecanja, piše Index.

"Nemam kaj pametno reći osim da se želim ispričati suigračima, stožeru i navijačima zbog crvenog kartona. Svjestan sam da moram raditi na svojim emocijama i preuzimam punu odgovornost za svoju pogrešku... Hvala vam svima na porukama podrške koje ste mi poslali. Na meni je da iz ovoga naučim i da se na terenu, kroz rad, borbu i rezultate, odužim momčadi i svima koji vole i žive za ovaj grb", napisao je Stojković i stavio hashtag "volim te Dinamo".

Što se dogodilo?

Nogometaši Dinama odigrali su 3:3 protiv Genka nakon produžetaka u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige te su ispali iz europskog natjecanja. Dinamo je u regularnom vremenu slavio 3:1 i izborio produžetke, no tamo je primio dva pogotka i završio s natjecanjem.

Strijelci za Dinamo bili su Monsef Bakrar (45+2') i Luka Stojković (57'-11m, 75'), dok su za Genk pogodili Yira Collins Sor (50'), Junya Ito (100') i Daan Heymans (114').

Stojković, 22-godišnji ofenzivni veznjak, bio je junak regularnog dijela utakmice. Zabio je iz penala, a zatim fantastičnim golom donio Dinamu ukupno izjednačenje i produžetke. U njima je postao tragičar. U 105. minuti ošamario je domaćeg braniča Mattea Smetsa, s kojim se borio za loptu.

Njemački sudac Felix Zwayer dao mu je najprije žuti karton, no onda je intervenirala VAR soba i pozvala ga na provjeru. Nakon toga je promijenio svoju odluku i pokazao Stojkoviću crveni karton, treći ove sezone.