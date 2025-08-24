Dinamo uvjerljivo pobijedio Istru

Nogometaši Dinama svladali su Istru 1961 rezultatom 3:0 u utakmici četvrtog kola SuperSport HNL-a. Zagrepčani su na početku sezone nastavili pobjednički niz, slavivši na Maksimiru golovima Diona Drene Belje, Gonzala Villara i Sandra Kulenovića.

Dinamo nakon četiri kola ima maksimalnih 12 bodova i gol-razliku 10:0, a u petom kolu gostuje kod Varaždina. Istra je, s druge strane, nakon četiri utakmice ostala bez pobjede te je skupila samo dva boda.

Prvi trijumf u novoj sezoni pokušat će dohvatiti sljedećeg vikenda na domaćem terenu protiv Gorice.