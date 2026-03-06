Dinamo rasprodao sve ulaznice za Poljud: "Bit će plavo"

Hajduk i Dinamo igraju u nedjelju u 15 sati najveći derbi hrvatskog nogometa na splitskom stadionu Poljud. Dinamo u utakmicu ulazi kao vodeća momčad lige sa sedam bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Zagrebački klub objavio je da je rasprodao svojim navijačima sve dostupne ulaznice za Poljud.

"Bome, bit će plavo... a naši na terenu imat će nadmoćnu podršku s tribina - upravo su rasprodane sve ulaznice za gostujući sektor u Splitu!", objavio je Dinamo na svojim službenim kanalima. Podsjetimo, svaki klub mora gostujućim navijačima omogućiti minimalno pet posto kapaciteta stadiona. Iz komentara na društvenim mrežama da se iščitati da je bilo još Dinamovaca koji su htjeli ići na Poljud, ali nisu na vrijeme osigurali ulaznice, piše Index.

Hajduk je uoči derbija u lošem raspoloženju nakon ispadanja od Rijeke na Rujevici u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog kupa. Hajduk je duboko u sudačkoj nadoknadi, nakon više od 100 minuta, primio dva gola i ispao iz Kupa. Dinamo je iste te srijede lagano pobijedio četvrtoligaša Kurilovec te istovremeno sačuvao svoje najbolje igrače od umora i ozljeda.