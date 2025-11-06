Dinamo izgubio od Celte Vigo

Dinamo je doživio prvi europski poraz ove sezone, i to na bolan način. U četvrtom kolu Europske lige Celta Vigo je u Maksimiru slavila s uvjerljivih 3:0, a sve je bilo riješeno već nakon prvih 45 minuta igre.

Španjolci su furiozno otvorili susret, Pablo Duran pogodio je već u prvoj minuti, a u 28. minuti stigao je i autogol Sergija Domingueza nakon ubačaja Bryana Zaragoze. Duran je do odmora dodao još jedan pogodak i tako potpisao Dinamovu europsku noć za zaborav.

Time su Plavi upisali neugodan povijesni rekord! Prvi put otkako igraju europska natjecanja, na Maksimiru su primili tri gola u prvom poluvremenu. Iako su u prošlosti doživjeli visoke poraze poput onih protiv Lyona, Salzburga ili Juventusa, nijedan od tih susreta nije imao ovakav razvoj događaja u prvih 45 minuta.

Dosad su rekord držali Auxerre i Juventus, koji su u Zagrebu zabijali po dva gola u prvom dijelu , Francuzi u kvalifikacijama za Kup UEFA 1989., a Talijani u Ligi prvaka 2016. godine, piše Gol.hr.