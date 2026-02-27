Dinamo ispao nakon drame u Belgiji: vodili 3:1 pa u produžecima ostali bez osmine finala

Dinamo je u uzvratnoj utakmici doigravanja Europa lige na gostovanju kod Genka odigrao 3:3, ali je nakon produžetaka ostao bez plasmana u osminu finala. Belgijska momčad prošla je dalje s ukupnih 6:4, s obzirom na to da je prvu utakmicu na Maksimiru dobila 3:1.

Strijelci za Dinamo bili su Monsef Bakrar u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena te Luka Stojković u 57. i 75. minuti. Za Genk su zabijali Yira Collins Sor, Junya Ito i Daan Heymans.

Dinamo poveo nakon pogreške

Plavi su bolje otvorili susret i u prvih 20 minuta nekoliko puta zaprijetili. U 16. minuti Bakrar je pucao pokraj gola nakon prekida koji je izveo Stojković.

Genk je uzvratio u 25. minuti kada je Heymans ostao sam u sredini nakon ubačaja Kayembea, ali je Dominik Livaković sjajno reagirao i obranio udarac glavom. Pet minuta poslije Bruno Goda pogodio je gredu snažnim udarcem nakon solo prodora.

Domaći su novu veliku priliku imali u 34. minuti, no Sor je iz dobre pozicije pucao iznad gola. Dinamo je kaznio pogrešku domaćeg vratara u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Bakrar je presjekao loptu nakon loše reakcije obrane i iz teške pozicije pogodio za 1:0.

Preokreti i produžeci

Genk je do izjednačenja stigao u 50. minuti kada je Sor iskoristio prostor na lijevoj strani i zabio za 1:1. Dinamo je ubrzo ponovno poveo. Nakon prekršaja nad Gabrielom Vidovićem dosuđen je kazneni udarac, a Stojković je bio siguran za 2:1.

U 75. minuti Stojković je zabio i drugi pogodak za 3:1 te doveo Dinamo na prag velikog preokreta u ukupnom rezultatu.

Ipak, u produžecima je uslijedio novi preokret. Ito je u 100. minuti smanjio, a Heymans u 114. minuti pogodio za 3:3 i konačnih 6:4 u korist Genka.

Unatoč vodstvu nakon 90 minuta i velikoj borbi u Belgiji, Dinamo je ostao bez prolaza među 16 najboljih u Europa ligi.