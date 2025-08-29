Dinamo i Hajduk su htjeli talentiranog tinejdžera. Sad odlazi u drugu ligu

Robert Ramšak (18) napustit će RB Leipzig i otići na posudbu u Eintracht Braunschweig, objavio je Florian Plettenberg. Nogometni insajder navodi da će Eintracht, njemački drugoligaš, imati opciju otkupa mladog napadača. Ramšak će u subotu obaviti liječnički pregled i potpisati za novi klub, prenosi Index.

Podsjetimo, Ramšaka su pokušavali dovesti Dinamo i Hajduk. U travnju ove godine njegov predstavnik Đuro Božanović posjetio je Maksimir, a Dinamo je navodno razmišljao hoće li poslati ponudu za trajni transfer ili posudbu. Ramšak na kraju nije stigao u zagrebački klub, već će razvojnu minutažu tražiti u 2. Bundesligi.

Školovan u Njemačkoj

Ramšak je rođen 26. listopada 2006. u Njemačkoj. Karijeru je započeo u omladinskoj školi Bayerna, gdje je proveo deset godina, a prošle godine doveo ga je Leipzig. Prošle sezone nastupao je za njihovu juniorsku momčad i ponovno bilježio odlične brojke: deset golova i tri asistencije u 27 utakmica, od čega je šest nastupa upisao u UEFA-inoj Ligi mladih.

Nominalno je centralni napadač visok 185 centimetara, ali može igrati i na pozicijama povučenijeg napadača te desetke. U mlađim kategorijama bio je iznimno učinkovit: u sezoni 2021./22. za Bayern U-17 imao je šest golova i jednu asistenciju u 13 utakmica, a sezonu kasnije zabio je 20 golova i upisao šest asistencija u 22 nastupa.

Pretprošlu sezonu završio je s deset pogodaka i četiri asistencije u 21 utakmici za U-19 momčad. Ramšak je redovito nastupao za mlađe njemačke reprezentacije i posebno se istaknuo s kadetima, s kojima je 2023. osvojio i Europsko i Svjetsko prvenstvo, skupivši 23 nastupa i sedam golova. Na Euru je podijelio Zlatnu kopačku s Lamineom Yamalom i Marcom Guiuom.

Njegov otac je Slovenac, majka Hrvatica, a nastupa za mlade njemačke selekcije. Slovenski savez pokušao ga je privući u svoju seniorsku reprezentaciju, ali nije bilo informacija o kontaktu s Hrvatskim nogometnim savezom.