Dinamo – Hajduk 1-1: Hoxha izbio Hajduku pobjedu iz ruku nakon što su Bijeli bili mnogo agilniji i konkretniji u nastavku

Bijeli su od 15 sati u sklopu 16. kola SuperSport HNL-a gostovali na Maksimiru kod Dinama. Najveći hrvatski derbi u svom 111. izdanju odlučuje i o tijesnoj utrci za prvo mjesto na tablici – Dinamo je uoči utakmice bio prvi s bodom prednosti ispred Hajduka. Splićanima se u ovoj utakmici od prve minute konačno priključio kapetan Livaja. Prvi golmani obiju momčadi ozlijeđeni su pa bijela i plava vrata u derbiju čuvaju Silić i Filipović. Glavni je sudac susreta Patrik Kolarić.

U utakmicu se ušlo u visokom ritmu i uz mnogo duela. Hoxha je u 3. minuti izborio prvi korner za Dinamo u srazu s Hodakom, ali lopta je brzo završila u rukama Hajdukova vratara Silića. U 5. minuti Bakrar se opasno zaletio u šesnaesterac i prevario Mlačića i Silića, no nije uspio uputiti udarac. Bakrar je potom s desne strane poslužio Belju, ali Hajdukova se obrana posložila. Bennacer je u 9. minuti zbog simuliranja dobio žuti karton, a Kolarić je morao spriječiti i naguravanje igrača. Bakrar se u 11. minuti izborio za udarac, preko gola. U 13. minuti odlična akcija Hajduka preko Almene koji je dugo vukao loptu po desnoj strani pa sjajno proigrao Rebića, ali Mikić je u posljednji trenutak izbacio loptu u korner. Šegina je lopta pala u gužvu u petercu, ali dinamovci su je izbacili.

Almena je u 17. minuti pokušao još jedan prodor u Dinamov prostor s desne strane, ali Hoxha se agresivno obranio. U 21. minuti Silić je obranio nemoguće – Hoxha je sjajno prodro po lijevoj strani, oštro ubacio na Bakrara čiji je udarac sa šest metara Silić maestralno obranio. Bennacerov slobodnjak iz 23. nije bio opasan po bijeli gol.

U 24. minuti nakon flipera u šesnaestercu Hajduka Beljo zabija, Bennacer je odigrao za Zajca koji nije uspio zabiti jedan na jedan sa Silićem, ali uspio je asistirati Belji koji je u gužvi iz nezgodne situacije ugurao loptu u mrežu. Međutim, Kolarić je otišao pregledati gol i poništen je zbog prekršaja Bennacera u začetku akcije.

Sigur je u 28. minuti zaradio žuti karton zbog prigovora sucu. Zajc je u 32. ubacio loptu u Hajdukov šesnaesterac, akcija je završila kornerom, gdje je Silić bio najviši u skoku. U 35. minuti Beljo puca u okvir, ali Silić s lakoćom brani. Minutu kasnije Hoxha je ubacio – Siliću u ruke. U 40. je minuti Rebić ubacio u gužvu, ali Mišić je izbacio loptu iz Dinamova šesnaesterca. Raci i Šarlija odlično su se obranili od Bakrarova naleta. Šarlija je u sljedećoj akciji zaradio žuti karton. U 43. minuti slobodan udarac za Dinamo, Zajc je pokušao, ali to jedva da se može ocijeniti udarcem. U 1. minuti nadoknade Hoxhina je lopta prohujala kroz Hajdukov peterac, ali Belje nije bilo na drugoj vratnici. Zatim se i Rebić upisao u knjižicu Patrika Kolarića.

Prvo poluvrijeme nije obilovalo atraktivnošću, Dinamo je nešto konkretniji u posjedu lopte i udarcima, Silić se iskazao na golu, ali izrazite prilike jedva se mogu nabrojiti na prste jedne ruke.

Prva je akcija u nastavku pripala Hoxhi, ali Šarlija je na vrijeme uklizao i spriječio taj udarac. Zajc je izveo korner, a Mikićev udarac iz velike daljine u 47. minuti nije bio opasan. U 53. minuti Beljo je bio u izglednoj poziciji za gol, ali lopta se od Mlačićeva bloka odbila u korner. Nakon drugog kornera opet zapucao je Zajc, no nije dobro zahvatio loptu.

U 55. minuti Dinamova je klupa skočila na noge nakon sraza Mikića i Rebića, kontakt je evidentno bio izvan šesnaesterca, ali Mikićev pad provukao se izvan granica igrališta. Tijekom sudačke rasprave o ovoj situaciji Gonzalez je zamijenio Šarliju. Sudac Kolarić provjerio je situaciju i točno zaključio da nema govora o jedanaestercu. Mikić se pri padu ozlijedio pa je uskoro napustio igru.

U 68. minuti Hajduk trese mrežu, Livaja je ubacio, Šego s druge strane zapucao nakon asistencije Almene pa zabio gol, pomoćni sudac označio je zaleđe, ali nakon pregleda ispravljena je pogreška, gol je regularan, Hajduk vodi.

Potom su iz igre izišli Livaja i Sigur, a ušli Krovinović i Guillamon. U 77. minuti požutio je i Pajaziti. U 79. minuti iz igre su kod domaćina izišli Zajc, Bennacer i Beljo, a ušli Kulenović, Villar i Topić. Uslijedila je bakljada s juga zbog koje je nakratko prekinuta utakmica. Hajduk je još mijenjao, Kalik umjesto Pajazitija, a Bamba je zamijenio Rebića. Mišić je u 87. minuti oštro pokosio Hajdukova zamjenskog kapetana Krovinovića i zaradio žuti karton, a potom je Guillamon požutio zbog neoprezna starta na Bakraru.

Zbog brojnih prekida igre uslijedilo je 13 minuta sudačke nadoknade, a u sučevoj je bilježnici završio i Šego. Šegin je udarac za gol ujedno jedini udarac u okvir u drugome poluvremenu. Zatim je i Mlačić opomenut zbog prekršaja na Bakraru. U 6. minuti nadoknade korner za Dinamo i žuti za Kulenovića zbog prigovora, nakon Topićeva kornera prava drama u Hajdukovu šesnaestercu. Silić je jednom intervenirao, ali nije uspio uhvatiti loptu, pa ni Bamba nije uspješno izbio iz Hajdukova šesnaesterca, a McKenna je potom pucao pored gola. Almena je u 12. Minuti nadoknade junački uhvatio izbijenu loptu na desnoj strani, ali Kalik se nije žurno snašao. No Dinamo s druge strane je.

U 12. minuti nadoknade Hoxha je zabio za 1:1. Kulenovićev je udarac Silić prvo obranio, no Hoxhi nije mogao ništa. Obje su momčadi onda jurnule po sva tri boda, Dinamo je izborio korner u zadnjim sekundama tražeći potpuni preokret, ali Bijeli su izbili loptu. Požutio je i Raci. Šegin slobodnjak završio je prekršajem u napadu, što je bio zadnji pokušaj na utakmici.

Nakon slaba prvog poluvremena u nastavku se odigravala bespoštedna i zanimljiva borba. Hajduk se konsolidirao i dojam je da je nesretno prosuo dva boda dekoncentracijom u posljednjim minutama.

DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Hoxha, Bakrar, Beljo

Klupa: Nevistić, Zagorac, Goda, Villar, Vidović, Soldo, Galešić, Kulenović, Pierre Gabriel, Theophile, Topić, Ljubičić.

HAJDUK: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Raci - Sigur, Pajaziti - Almena, Livaja, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Fesyuk, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Melnjak, Krovinović, Bamba, Brajković, Karačić, Hrgović, Durdov