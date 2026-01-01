Dinamo gradi stadion, Hajduk gradi vojsku navijača: Bijeli i Modri objavili vijesti istog dana

Dinamo je prvog dana 2026. podijelio informacije o napretku izgradnje novog stadiona u Zagrebu, u Kranjčevićevoj ulici.

Nakon preseljenja igrača Dinama na novu lokaciju iduće godine, planira se početak rušenja Maksimira.

Dok Dinamo planira novi početak na novoj adresi, navijači Bijelih s Poljuda obilježavaju svoj vlastiti rekordni start godine.

U prvim satima akcije učlanjivanja za 2026. godinu navijači Hajduka uplatili su preko 18 tisuća novih članarina, čime se klub iz Splita na samom početku godine približava rekordnim brojkama odanosti i podrške.

Trend rasta članstva nastavlja se i nakon što je klub prethodnu sezonu zaključio s gotovo 121 tisućom aktivnih članova, što pokazuje iznimnu posvećenost navijača Hajduku i njihovu ulogu u zajednici oko kluba.

