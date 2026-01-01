Close Menu

Dinamo gradi stadion, Hajduk gradi vojsku navijača: Bijeli i Modri objavili vijesti istog dana

Što kažete na ovo?

Dinamo je prvog dana 2026. podijelio informacije o napretku izgradnje novog stadiona u Zagrebu, u Kranjčevićevoj ulici.

Nakon preseljenja igrača Dinama na novu lokaciju iduće godine, planira se početak rušenja Maksimira.

Dok Dinamo planira novi početak na novoj adresi, navijači Bijelih s Poljuda obilježavaju svoj vlastiti rekordni start godine.

Navijači Bijelih opet ruše rekorde: Hajduk se bliži brojci od 17 tisuća novih članova u nekoliko sati

U prvim satima akcije učlanjivanja za 2026. godinu navijači Hajduka uplatili su preko 18 tisuća novih članarina, čime se klub iz Splita na samom početku godine približava rekordnim brojkama odanosti i podrške. 

 

Trend rasta članstva nastavlja se i nakon što je klub prethodnu sezonu zaključio s gotovo 121 tisućom aktivnih članova, što pokazuje iznimnu posvećenost navijača Hajduku i njihovu ulogu u zajednici oko kluba.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0